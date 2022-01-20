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2 часа назад

Чешская певица намеренно заразила себя ковидом и умерла

Певица из Чехии Гана Горка умерла в Праге в возрасте 57 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, пишет BBC News.

Певица намеренно заразила себя ковидом и умерла
Фото: Hanka Horká/FacebookHanka Horká/Facebook

Ее сын Ян Рек рассказал изданию, что она намеренно заразилась коронавирусом. У сына и супруга Ганы в конце декабря выявили ковид. Изолироваться от них она не стала, так как предпочитала переболеть, а не поставить прививку.

При этом сын и супруг певицы были привиты.

Поначалу женщина чувствовала себя нормально и очень ждала момента, когда сможет получить ковид-паспорт, чтобы посещать общественные места Чехии.

Но спустя несколько дней ей в один момент стало хуже. Как рассказал ее сын, она оделась для прогулки, но, не успев выйти из дома, почувствовала себя плохо, у нее заболела спина. Она прилегла в спальне.

"Через десять минут все было кончено. Она задохнулась".

Ранее мы писали, что иммунолог оценил опасность заражения двумя штаммами COVID-19.

Люди,BBC News,
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