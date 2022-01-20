За что Евдокию Голицыну называли Княгиней полуночи

Салон Евдокии Голицыной в Санкт-Петербурге посещали самые известные люди эпохи, сама она славилась интеллектом красотой и безупречной репутацией. При этом приемы княгиня проводила всегда только по ночам. Что было причиной такого необычного приема гостей, читайте в материале "Рамблера".

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Евдокия Измайлова вышла замуж за князя Сергей Голицына по протекции императора Павла I. Супруги оказались совершенно разными людьми, поэтому брак трудно было назвать счастливым. Однако, княгиня ни минуты не раздумывала, уезжать ли с супругом за границу, когда тот оказался в опале. Вместе с князем Евдокия отправилась в Дрезден, где пара прожила вместе несколько лет. На родину Сергей Голицын вернулся уже один: княгиня решила остаться в Европе и начать новую жизнь.

Правда, развод супруги так и не оформили, поэтому выйти замуж снова Евдокия не смогла. Замуж ее звал князь Михаил Долгоруков, в лице которого Голицына нашла настоящую любовь. История их отношений, к сожалению, оказалась не слишком долгой: Долгоруков погиб на войне в 1808 году.

В 1816 году, вернувшись в Россию, Голицына открыла Петербургский салон, где принимала гостей не ранее десяти часов вечера. Несмотря на столь необычное время приема, посетителей в салоне всегда было достаточно, а Голицыну в Петербурге стали называть "princesse Nocturne" или "princesse Minuit", что в переводе с французского означало "княгиня полуночи".

Странное время приема гостей в доме княгини было обусловлено не совсем обычным образом ее жизни: днем Евдокия спала, а ночью бодрствовала. В Петербурге шептались, что произошло это после предсказания гадалки, которое княгиня приняла близко к сердцу. Провидица сообщила Голицыной, что та уйдет из жизни ночью. С тех пор княгиня решила полностью поменять распорядок дня. Всю жизнь по ночам Евдокия бодрствовала, а днем отправлялась спать.