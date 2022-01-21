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2 часа назад

Как выглядит человек, который не моется почти 50 лет: видео

Аму Хаджи — удивительный человек. В 1956 году он помылся в последний раз и с тех пор отказывается от этой процедуры. Он уверен, что грязь — это своего рода защитная система, которая не дает болезням проникнуть внутрь его организма.

Он живет на юге Ирана и вот уже 20 лет считает себя отшельником. После пережитого эмоционального потрясения, о котором он предпочитает не говорить, Хаджи решил изолироваться от общества. Он много лет провел в путешествиях по Ирану, а затем осел в деревне Дежгах.

Также Аму Хаджи предпочитает употреблять в пищу продукты, от которых у обычных людей волосы на голове зашевелятся: он питается в основном тухлым мясом, например, дикобраза. При этом прекрасно себя чувствует, а когда ему предлагают свежую термически обработанную пищу, тот обижается. Подробно про быт этого необычного человека смотрите в видео.

У Аму нет дома, он ночует в обустроенной землянке и курит сигареты, основной состав которых — высушенные фекалии животных. А воду Хаджи добывает из обычной лужи.

Несмотря на все это, в свои 88 лет у него отличное самочувствие и ясный ум.

Впрочем даже то, что у него нет семьи и друзей, не мешает ему оставаться позитивным и добрым человеком. Местные жители считают, что Аму Хаджи больше похож на библейского персонажа, которому довелось родиться, увы, не в ту эпоху.

Ранее мы писали про китаянку, преображается в звезд с помощью макияжа.

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