Найден убийца американской блогерши Габби Петито

Федеральное бюро расследований (ФБР) США закрыло дело о погибшей при загадочных обстоятельствах американке Габби Петито — убийца девушки найден, им оказался ее жених Брайан Лондри. Об этом сообщает CNN.

По данным сотрудников ФБР, перед убийством Петито Лондри написал в блокноте, что он несет ответственность за ее смерть. Блокнот был обнаружен в октябре в том же месте, что и останки Лондри, в мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтон-младшего в американском штате Флорида.

22-летняя тревел-блогер Габби Петито пропала в сентябре 2021 года во время путешествия на автомобиле по США со своим 23-летним женихом Брайаном Лондри. Родители Петито заподозрили неладное, когда их дочь перестала выходить на связь. 25 августа Петито выложила последнюю публикацию в Instagram. 19 сентября труп девушки обнаружили в Вайоминге, в ходе экспертизы выяснилось, что она погибла от удушья.

Вернувшийся из путешествия Лондри отказался отвечать на вопросы о судьбе своей невесты и не помогал в ее поисках. 17 сентября он и вовсе исчез. Молодого человек объявили в федеральный розыск, а в конце октября его нашли мертвым — он скончался от выстрела огнестрельным оружием. Рядом с его телом в одном из парков Флориды нашли револьвер и рюкзак.