Предатели Гитлера: кто стал воевать на стороне Красной Армии

Первым немецким коллаборационистом стал рядовой Альфред Лисков, который еще 21 июня 1941 года перешел на сторону СССР и предупредил о готовящемся нападении Германии. Всего за годы войны из числа военнопленных сотрудники НКВД завербовали 5341 немцев, однако с первых дней войны солдаты и офицеры добровольно переходили на сторону противника и окончательной цифры, сколько бойцов вермахта сотрудничало с СССР не известно. В конце 1942 начале 1943 годов в советском плену оказались десятки тысяч немецких военнопленных, среди которых началась вести пропаганда и умелая идеологическая обработка.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Работу отечественных спецслужб облегчало, то, что в вермахт призывали солдат и офицеров независимо от их политических убеждений. В армии Германии оказались тысячи людей, которые до 1933 года сражались с нацистами на улицах немецких городов, например: летчик люфтваффе Гриславски, получивший дубовые листья был коммунистом и оставался им после 1945 года.

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Свободная Германия

После прихода Гитлера к власти большое количество немецких коммунистов и антинацистов покинули Германию. Они переехали в СССР и страны Западной Европы, при этом сохранив крепкую организацию и активность.

Летом 1943 года в Подмосковье происходит формирование национального комитета «Свободной Германии», который на 50% состоял из немецких коммунистов эмигрантов. В него вошли такие известные противники гитлеровского режима как А. Акерманн, В. Флорин, В. Пик, В. Ульбрихт. Руководителем организации стал поэт Эрих Вайнерт, успевший в прошлом повоевать против нацистов в Испании. После победы СССР именно эти люди возглавят ГДР.

Вторая часть комитета состояла из военнопленных, среди которых был даже внук канцлера Бисмарка по материнской линии граф Айнзидель. Молодой летчик-лейтенант был сбит под Сталинградом, после чего оказался в плену и стал заместителем председателя «Свободной Германии». При этом в организации практически отсутствовали старшие офицеры вермахта.

Союз Германских офицеров

В декабре 1943 года был создан «Союз немецких офицеров», в который вошли старшие чины немецкой армии, попавшие в советский плен. Новое объединение напрямую не подчинялось комитету, но подержало его программу.

Попавший в плен, командующий 5-армией Паулюс, был человеком не решительным, который долго обдумывал свои действия. Настоящей «находкой» для советских спецслужб стал артиллерийский генерал Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах, кавалер рыцарского ордена с дубовыми листьями и потомок Зейндлица, командующего кавалерией у прусского императора Фридриха Великого.

Вальтер Зейндлиц пользовался авторитетом в германском генералитете и до того как ситуация под Сталинградом не стала критической, он говорил: «Гитлер не понимает, что делает. Я – потомственный генерал и знаю лучше. Надо прорываться из Сталинграда». После того кольцо вокруг 6-й армии замкнулось, на приказ фюрера сражаться до конца он заявил: «Надо сдаваться. Надо спасать солдат. Я – немецкий офицер и должен спасти их».

Именно Зейндлиц стал «вывеской» союза и «немецким генералом Власовым». Задачей организации офицеров была пропаганда в германской армии. Паулюс же присоединился к союзу только в 1944 году.

Советское руководство отказала генералу Зейдлиц-Курцбаха начать формирование подразделений из немецких военнопленных. Он даже предлагал в 1944 году высадить в ставке Гитлера десант, который и уничтожит фюрера. А его обращение помогло ускорить сдачу гарнизона Кенигсберга. Однако немецкий исследователь Хельмута Альтнера, принимавший участие в обороне Берлина утверждает, что в составе Красной армии были отряды немцев, воевавшие в форме вермахта с повязками на рукавах в цветах флага Веймарской республики.