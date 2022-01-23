Наследница императоров, которая предпочитала художников и повстанцев

Принцесса Мария Кантакузино нарушила все неписанные правила своего круга и умудрилась прожить свою жизнь так, как хотела, несмотря на высокое происхождение. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Пьер Пюви де Шаванн. Портрет Марии Кантакузино Пьер Пюви де Шаванн. Портрет Марии Кантакузино

Мария родилась 20 июля 1820 года в уезде Сучава, Герцогство Буковина. Она принадлежала к румынскому боярскому роду Кантакузенов, которые считали себя прямыми потомками Кантакузинов, династии византийских императоров. Впрочем, не все историки согласны признать кровное родство двух фамилий, но тем не менее Кантакузены ставили себя высоко. Отцом Марии был принц Николас, казначей Молдавии, а матерью — принцесса Пульхерия Стурдза. Девушка была старшей из трех детей пары. Мария была воспитана в католической вере, при этом в ее семье господствовали либеральные взгляды. От семьи она унаследовала и восхищение французской культурой.

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В 1836 году совсем юную Марию выдали замуж за боярина Георгия Стратулата, но брак оказался коротким и неудачным. Поэтому после развода она вышла замуж за двоюродного брата Александру Кантакузино, министра иностранных дел и финансов в Объединенном княжестве Валахии и Молдавии. Но Мария вовсе не собиралась потратить жизнь на исполнение церемониальных формальностей, соблюдая честь семьи и рожая наследников.

Принцесса вообще придерживалась республиканских взглядов и дружила с революционером Николае Бэлческу, лидером революции 1848 года в Валахии и Трансильвании. Впрочем, многие современники подозревали, что их связывала пылкая любовная связь. Мария не скрывала свой влюбчивый нрав и не желала ограничивать себя в чем-либо. С законным мужем она фактически не жила, хотя развод они так и не оформили.

Также Мария поддерживала тесную дружбу с дипломатом Василе Александри, также придерживавшимся прогрессивных взглядов. В частности, он боролся с крепостным правом, выступал за освобождение рабов-цыган и секуляризацию монастырских земель.

В 1850 году принцессе наскучило жить на краю Европы. К тому же в стране наступила реакция после революционной волны 1848 года, охватившей Европу, и вслед за «Весной народов» пришла осень.

Пьер Пюви де Шаванн. «Усекновение главы святого Иоанна Крестителя»

Мария вместе с отцом перебралась в любимую Францию, где годами жила между Парижем и Биаррицем. Изысканная принцесса сразу стала своей в богемной среде, благодаря отсутствию предрассудков и обаянию. В 1854 году брат познакомил ее с художником Теодором Шассерио. Вспыхнул страстный роман, который продолжался два года — до самой смерти живописца. Он запечатлеет высокородную возлюбленную в портретах и оставит о ней такое воспоминание:

«Если она и самая хорошенькая женщина, то ее лицо очень интересно — с ее тяжелыми волосами, красивыми мягкими и серьезными глазами, свежим ртом, ее продолговатым и худым лицом, ее задумчивым видом. Весь ее облик отличает несколько меланхоличная грация».

В 1856 году, незадолго до смерти Шассерио, в его мастерской Мария познакомилась с художником Пьером Пюви де Шаванном. В том же году они сошлись, а их бурный роман растянулся на сорок с лишним лет. Принцесса обожала своего художника и уважала его желание сохранять независимость. Она готова была развестись со своим мужем, но Пьер Пюви де Шаванн считал, что брак — это формальность. Мария стала его любимой натурщицей и вдохновительницей, самым близким другом и ассистентом, при этом жили они отдельно, однако встречались каждый день.

Пьер Пюви де Шаванн. «Святая Женевьева, наблюдающая за Парижем»

В частности, художник изобразил ее в облике Саломеи в картине «Усекновение главы святого Иоанна Крестителя» и святой Женевьевы.

Лишь в 1898 году они наконец решили пожениться — принцесса к тому времени уже 14 лет была вдовой. Мария и Пьер Пюви де Шаванн обменялись брачными клятвами 21 июля 1898 года. А уже 29 августа принцесса умерла. Художник скончался 24 октября, пережив ее только на полтора месяца.