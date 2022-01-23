Чего стыдится Елизавета II

В 1966 году в деревне Аберфан в Южном Уэльсе обрушилась шахта. В результате трагедии погибло 116 детей и 28 взрослых. И королева Елизавета II считает решения, которые она приняла после случившегося, своей главной ошибкой в жизни.

После того, как Ее Величество получила информацию о катастрофе, она отказалась приехать в деревню. Такое решение Елизавета II объяснила тем, что она не хотела отвлекать людей от предпринимаемых спасаемых работ.

Королева посетила Аберфан лишь через восемь дней после трагического события.

"Королева подошла к нескольким детям, и я находился достаточно близко, чтобы видеть ее лицо. Казалось, в ее поведении произошли изменения. Ее лицо выглядело так, будто она вот-вот заплачет. Когда она поднесла палец к краю глаза, появились одна или две слезинки",

— вспомнил один из спасателей, сэр Мэнсел Эйлвард.