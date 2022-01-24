Умер автор самых популярных духов 90-х

23 января января 2022 года скончался один из самых ярких модельеров второй половины XX века Тьерри Мюглер. В его одежде ходили все мировые звезды, а по его парфюму сходили с ума все женщины. "Рамблер" решил вспомнить, какой вклад сделал Тьерри Мюглер для модной индустрии.

Первые большие шаги

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Мюглер приехал покорять Париж в 1968 году. И практически сразу ему это удалось. Сначала он работал художником по эскизам и оформителем в сети магазинов Gudule, а параллельно разрабатывал коллекции для Домов моды в Барселоне, Париже, Милане и Лондоне. А свою первую коллекцию Café de Paris он представил уже спустя пять лет в 1973 году. И его необычные для того времени откровенные дизайны взбудоражили модный мир. И, в последствии, оголенные части тела стали его визитной карточкой.

И еще через пять лет, в 1978 году Тьерри Мюглер открыл свой первый бутик и выпустил первую мужскую коллекцию L’homme Mugler. Считается, что именно эта линия сделала дизайнера известным на весь мир. Его одежду было тяжело спутать с какой-либо другой, поскольку она мало имела отношения к реальной жизни, но при этом была сказочно красива.

Зрелищные шоу

Тьерри Мюглер стал первым дизайнером, который превратил обычные показы в зрелищные шоу. Он это сделал еще задолго до Alexander McQueen и Victoria’s Secret. Свое первое подобное шоу Мюглер устроил в 1977 году, лично занявшись его продюсированием. Такая театральность помогала ему самовыражаться не только с помощью одежды.

Angel

На фоне своей популярности Мюглер решил создать свой первый аромат под названием Angel. И так случилось, что его дебютный парфюм мгновенно стал сенсацией. Angel оказался первым ароматом, который был создан без единой цветочной ноты. В основу Мюглер вложил ноты пралине и шоколада с пачули. Таким образом, Тьерри хотел воссоздать запах выпечки, которую готовила его мама.