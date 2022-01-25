«Ад на земле существует»: россиянка увидела Италию с иной стороны

Юлия из Волгограда не собиралась переезжать в другую страну. За нее все решила любовь: во время поездки в Италию она повстречала будущего мужа, и уже через несколько месяцев перебралась в эту солнечную страну. Несмотря на то, что Италия ее покорила, Россия поразила ее мужа не меньше.

Фото: @vesna_vokrugsveta @vesna_vokrugsveta

О хитростях получения вида на жительство, непростой адаптации, а также о том, какими блюдами из России она смогла произвести впечатление на итальянцев, Юлия рассказала «Ленте.ру» в рамках цикла материалов о россиянах за границей.

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Я родом из Волгограда, из обычной семьи. В 20 лет переехала в Москву, работала в турагентстве. Жить за границей мне никогда не хотелось — хватало путешествий. Единственной причиной, по которой я уехала из России, была любовь.

До встречи с итальянцем Антонио эта часть моей жизни не складывалась. Самые длительные отношения, которые у меня были, продолжались всего год. Да и отношениями я бы их сейчас не назвала. Только теперь я знаю, какой должна быть любовь на самом деле.

Я познакомилась с Антонио в Сорренто 29 сентября 2014 года. За девять дней до этого я была на свадьбе у друзей и поймала букет невесты. Очень удивилась и долго доказывала, что он летел не мне, а подруге. Тогда я даже представить не могла, что скоро выйду замуж за итальянца, который к тому же младше меня на шесть лет!

Антонио ухитрился влюбить меня в себя всего за неделю. А уже в декабре, через два месяца после знакомства, я снова летела в Италию — на этот раз для того, чтобы впервые увидеть его родных. Дико нервничала: вдруг не понравлюсь? К тому же они по-английски не говорят, как с ними общаться? Но все прошло идеально. На обед в лучших итальянских традициях собралась почти вся семья мамы Антонио.

Кормили меня как на убой. Антонио им сказал, что я люблю мясо, так они три вида приготовили. Не представляю, как в меня все это влезло. Следующие дни пролетели как во сне.

На Новый год Антонио приехал в Россию и встретился с моими родителями. Оказалось, что он очень любит историю и всегда мечтал побывать в Волгограде. Все приводило его в неописуемый восторг: от урбанистического пейзажа за окном хрущевки до знаменитого Мамаева кургана. А в музее Сталинградской битвы он рассказывал мне о ходе сражения, даже не читая надписи на экспонатах.

Два месяца в Италии

Обсудив все, мы решили, что в конце февраля я снова приеду в Италию и останусь на пару месяцев. Мой любимый жил с родителями и сестрой, и мне предстояло жить с ними. Благо квартира большая, 120 квадратных метров, и у Антонио — отдельная комната с высоченным потолком в виде купола. Правда, без окон. К этому пришлось долго привыкать.

В Сорренто простому человеку практически нереально купить квартиру на побережье. Цены на недвижимость неподъемные, ипотеку получить очень сложно, поэтому многие итальянские семьи арендуют жилье всю жизнь.

Квартиру, где живет семья Антонио, когда-то снимал еще его прадедушка. Чтобы ее купить, нужно не меньше миллиона евро, а месяц аренды обходится всего в 800 евро. Это удивительно дешево: даже за 50 квадратных метров обычно берут не меньше 500-700 евро.

Зимой в квартире очень холодно. На юге Италии нет центрального отопления, вместо него большие газовые обогреватели, которые, честно говоря, не справляются. Летом же бывает невероятно жарко. Вдобавок влажность проникает повсюду. Это серьезная проблема на Амальфитанском побережье, особенно в старых домах. Часто ночами я просыпалась от ощущения, что подушка мокрая.

@vesna_vokrugsveta

Самое первое и яркое впечатление от жизни в итальянской семье — это паста. Помню, через две недели я звонила маме со словами: «Уже не могу даже видеть пасту». Конечно, я не выпендривалась, ела все, что готовили мои будущие свекры. Училась у них итальянской кухне, показывала им русские блюда. Больше всего они полюбили жареную картошку с грибами, чебуреки, оливье и суп с фрикадельками.

«В иммиграционной службе порекомендовали жениться»

Мы надеялись, что за пару месяцев придумаем, как мне получить временный вид на жительство. Над проблемой ломала голову вся семья. Сначала отец Антонио помог мне зарегистрироваться по месту жительства и оформить медстраховку. Затем подключилась мама Антонио. Ее знакомый, который занимался миграционными вопросами, уверял, что для временного вида на жительство достаточно моей мультивизы и приглашения итальянской семьи.

Сейчас не могу поверить, что мы на это повелись. Заполнили кучу анкет, сделали копии всех документов, заплатили 300 евро и стали ждать. Естественно, пришел отказ! Но нас это не остановило.

Мы решили запросить рабочий вид на жительство — якобы меня нанимают в семью домработницей. В иммиграционной службе только посмеялись и рекомендовали жениться.

В итоге остался только один вариант — учебная виза. Мы нашли языковую школу, где мне сделали приглашение и указали необходимое количество учебных часов. Но требовался еще один документ — выписка с банковского счета, где лежат 10 тысяч евро. У меня таких денег не было, у Антонио тоже, но тут подключился его дедушка. Мне быстренько оформили итальянскую карту, положили на нее деньги, и я полетела в Россию подавать документы на студенческую визу.

@vesna_vokrugsveta

Не помогло — пришел отказ. Как выяснилось, учебную визу не дают только для изучения итальянского. Нужен как минимум университет.

«В Италии не принято жениться в 24 года — это скандально рано!»

Моя виза истекала через два месяца, деньги тоже подходили к концу. Нормально работать, мотаясь каждый месяц в Италию, я не могла. Антонио тоже не тянул финансово эти бесконечные перелеты туда-сюда. Тогда я решила поставить вопрос ребром: либо расписываемся, либо берем паузу в несколько месяцев — даем друг другу больше свободы, и я возвращаюсь на работу.

Семья Антонио была против брака. Дело в том, что в Италии не принято выходить замуж или жениться в 24 года, особенно всего лишь после одного года отношений. Это скандально рано! Но оказалось, Антонио уже несколько месяцев обрабатывал родственников насчет свадьбы, просто мне об этом не говорил. Не знаю, как он их убедил, но когда я прилетела к нему в конце августа, мы уже обсуждали, как в сентябре поедем в Рим за разрешением на брак (Nulla Osta).

Дальше требовалось побыстрее решить вопрос с регистрацией брака. У итальянцев этот процесс обычно занимает от одного до шести месяцев. Сначала помолвка, потом о ней объявляют в коммуне и дают 11 дней, в течение которых кто-то может заявить протест. После этого есть 180 дней, чтобы расписаться.

Итальянцы часто делают так: сначала расписываются в коммуне, а через несколько месяцев венчаются в церкви и отмечают свадьбу на полную катушку. На юге Италии денег не жалеют, и свадьба на 150-300 человек — это норма.

У нас с Антонио всего этого не было. Когда я получила разрешение на брак, на регистрацию оставалось всего три недели, а потом у меня закончилась бы виза. Нужно было организовать все быстро и бюджетно, хотя я, конечно, мечтала не о таком. Для меня свадьба — это семейный праздник. А у моих родных не было ни времени, ни средств, чтобы прилететь. С моей стороны на свадьбу могла приехать только подруга.

@vesna_vokrugsveta

Я не хотела ни платья, ни кольца, ни гостей, но потом меня все же захватила свадебная суета. Сначала согласилась на кольцо и букет, потом свекровь поставила перед фактом, что свадьба пройдет в ресторане, в узком кругу родственников. Но «узкого круга» не вышло. Я ведь выходила замуж за неаполитанца с большой и дружной семьей. Только со стороны отца у него шесть дядей и одна тетя. И у всех свои семьи! В итоге собрались человек 50. Вот так мы с Антонио и соединили свои жизни.

«Нервы нам потрепали хорошенько»

После регистрации брака нужно было подать документы на вид на жительство. Тут-то я и узнала, что ад на земле существует — это неапольская квестура (иммиграционная служба). Не знаю, как сейчас, но восемь лет назад у них не было даже телефона для справок. Требовалось ехать туда, чтобы просто все узнать.

В квестуре творилась полная неразбериха. С пяти утра у входа собиралась шумная толпа иммигрантов из Африки. На саму подачу документов нужно было брать талончик с номером и ждать своей очереди. Если очередь не успевала подойти, то весь этот праздник переносился на следующий приемный день. Нервы нам потрепали хорошенько.

@vesna_vokrugsveta

А еще предупредили, что перед тем как выдать вид на жительство, будут проверять, не фиктивный ли брак. С проверкой пришли 7 января, и самое веселое, что они застали нас с Антонио в постели. Попросили открыть шкафы, показать ванную, спросили про свадебные фото. Все прошло нормально, и в конце января мне выдали вид на жительство.

Non capisco

Второе важное дело после свадьбы — выучить итальянский язык. Самоучитель я одолела лишь на четверть, с Антонио, его сестрой и отцом общалась на английском, а с его мамой — на языке жестов, доводя ее до истерики фразой non capisco («я не понимаю»).

Проблему требовалось срочно решать, и мы выяснили, что для легальных иммигрантов в Италии есть бесплатные школы, где учат итальянский язык и еще несколько предметов. Первые пару месяцев было очень сложно, я ничего не понимала, но продолжала упорно ходить на занятия три раза в неделю по четыре часа. Итальянский мне казался нереально сложным: восемь времен, неправильные глаголы, слова с разницей в одну букву...

Но оказалось, что иностранный язык можно выучить, просто находясь в среде носителей и воспринимая их речь на слух. Наверное, мозг как-то подстраивается.

Со мной это происходило постепенно. Сначала итальянская речь казалась мне одной слитной абракадаброй. Через пару месяцев поймала себя на мысли, что разбираю предложения на слова, предлоги и артикли. Когда при мне болтали итальянцы, вслушивалась, пыталась выцепить знакомые слова.

Говорить тоже пыталась, но отдельными словами. А если какое-то слово не знала, говорила его по-русски, просто добавляя в конце «о» или «а» — вдруг поймут.

Первая работа

Очень хотелось продолжить работать в туристической сфере, но без итальянского языка шансов на это было мало. Поэтому решила искать что-то близкое к туризму.

@vesna_vokrugsveta

Для начала я составила список всех отелей и ресторанов в окрестностях Сорренто. Их получилось около 500. Я разослала резюме по 400 адресам и получила только пять ответов. На два собеседования пригласили. С одним ничего не вышло: потратили два часа на дорогу и обнаружили, что там уже нашли сотрудника.

Оставалась вакансия, где нужно было работать хостес в ресторане и отеле в центре города. График работы оказался очень жестким: три дня в неделю с 11:30 до 15:00 и с 18:00 до 23:00 в ресторане, два дня в неделю с 8:00 до 14:30 в отеле и с 18:00 до 23:00 в ресторане и еще два дня с 18:00 до 23:00 в ресторане. Всего 58,5 часа в неделю за 600 евро в месяц. Тяжелее всего было просто стоять без движения на входе. Положение усугублялось отношением некоторых коллег. Меня будто проверяли на прочность.

Антонио и его мама говорили: бросай эту работу. Но мне казалось, что я просто обязана доработать первый месяц. Потом поговорила с боссом и сказала, что работать в таком режиме я согласна за 1000 евро. За 600 — только вечерами в ресторане плюс два дня в неделю по утрам в отеле. Как я и рассчитывала, он согласился на второй вариант!

Это был непростой, но чудесный период в моей жизни. Мне очень нравилось работать вечерами в красивейшем ресторане города. С боссом отношения складывались отлично, хотя, как и у большинства южных итальянцев, характер у него вспыльчивый. Платил четко, без задержек. Коллеги тоже меня приняли, хотя для этого понадобилось время.

На следующий год меня снова пригласили на работу в этот ресторан. Я согласилась, но только с выходными и без работы в отеле. В итоге я проработала там три года, поставила рекорд — никто на моем месте не задерживался дольше трех-четырех месяцев ни до меня, ни после.

«Экономическая ситуация в Италии плачевная»

К сожалению, по уровню жизни Италия далеко не на первом месте. На юге страны так: если ты не родился в богатой семье, то практически нереально чего-то добиться, устроить лучшую жизнь, купить собственное жилье.

Экономическая ситуация и до пандемии была плачевная, а сейчас и подавно. Все побережье (Сорренто, Позитано, Амальфи, Капри и так далее) живет в первую очередь за счет туризма. Многие работают всего шесть месяцев в году, потому что зимой, когда туристов нет, все вымирает, и с работой напряг.

Если чуть выехать за пределы туристической зоны — кругом разруха, мусор, нищета... И, конечно, везде заправляет местная мафия — неаполитанская каморра.

Антонио повезло: он круглый год работал в компьютерном магазине. И все равно мы с ним не могли потянуть аренду квартиры и все четыре года жили с его семьей. Он с самого начала знакомства твердил, что хочет «свалить» из Италии, потому что не видит будущего в этой стране. Даже пытался уговорить меня на Австралию, но уехать так далеко от родины и близких я была не готова.

Я очень люблю Италию и не исключаю, что однажды мы туда вернемся. Ну а пока мы покоряем страну озер, гор и шоколада — Швейцарию. Но это уже другая история.