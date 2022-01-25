Почему японцы долго живут

Средняя продолжительность жизни в Японии составляет 82 года, что на десять лет больше, чем в России. Среди японцев средняя продолжительность жизни мужчин составляет 81,4 года, а у женщин достигает 88 лет. Японцы считаются народом-долгожителем. В этом они на первом месте, а после них идут шведы и жители Гонконга. Больше всего долгожителей находится на острове Окинава. Старейшей жительницей Японии является Канэ Танака. Женщина родилась в 1903 году. В материале “Рамблера” — о том, почему японцы так долго живут.

Фото: Рамблер Рамблер

Питание

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Одной из главных причин того, что японцы долго живут, исследователи называют питание и диету. Дело в том, что они варят или тушат всю еду, а если жарят, то используют небольшое количество масла. В их рационе преобладают свежие продукты, в том числе рыба, которая богата различными микроэлементами и белком.

Основой для питания японцев является рис. Его едят буквально на завтрак, обед и ужин. Многие худеющие боятся его из-за высокого содержания углеводов, но на самом деле они должны быть в любом сбалансированном рационе. Японцы не солят и не жарят рис. Он есть практически во всех блюдах, и если у нас к супу или мясу спокойно подают хлеб, то в Японии это место занимает рис, который более полезен для пищеварения и организма.

Что касается мяса, то вплоть до конца XIX века оно было запрещено. Дело в том, что большинство людей в Японии исповедуют буддизм, и по этим законам этой религии убивать животных запрещено. Мясо японцы заменяют соевыми продуктами: тофу, молоком и бобовыми.

Также стоит отметить и культуру чая, развитую в Японии. Если у нас принято после всех приемов пищи выпивать сладкий чай с тортом, пирожными или конфетами, то для жителей этой страны это дикость. Там распространен зеленый чай, также известный своими полезными свойствами. Что касается десертов, то все они низкокалорийные и редко содержат много сахара. В Японии очень популярны моти — мороженое или пирожное из рисовой муки.

Активный образ жизни

В Японии машина считается роскошью, поэтому большинство жителей пользуются общественным транспортом, велосипедами или вовсе ходят пешком. Климат этой страны отлично позволяет им круглый год ездить на работу на велосипеде. Они делают ежедневную зарядку и занимаются спортом дополнительно. При этом они не изнуряют свой организм тренировками, а выбирают ту активность, которая приносит им удовольствие. Это может быть что угодно: гольф, танцы, единоборства или просто бег.

В офисах часто можно увидеть сотрудников, которые не сидят, а стоят за компьютером. Таким образом японцы добавляют своему телу активности, так как в стоячем положении мышцы напряжены, а позвоночник сохраняет правильное положение. Несмотря на то, что японцы считаются главными трудоголиками в мире, у них нет классических “офисных” болезней, потому что даже на работе они находят время на разминку и стараются обустроить свое рабочее место так, чтобы оно было безопасным для здоровья.

Отношение к старости

Для японцев выход на пенсию не считается потерей смысла жизни, а совсем наоборот. В это время они стараются как можно больше времени уделить себе и своей семье. Причем для Японии классическая картина бабушки с внуками совсем не распространена. Там у пожилых людей есть свобода выбора. Если они хотят нянчится с внуками, то делают это, если не хотят — могут отправиться путешествовать или занимаются общественной деятельностью, а некоторые идут получать высшее образование. Делают они это не для того, чтобы вновь найти себе работу, а чтобы получить новые знания.

Кроме того, даже в старости они сохранят социальную активность. Если к преклонному возрасту у них не осталось друзей в одном городе, то они заводят новые знакомства.