«Ленин должен лежать и отрабатывать»

Если Лукашин из «Иронии судьбы» каждый год ходил с друзьями в баню, то в России каждый год обсуждают стоит ли предать земле тело вождя мирового пролетариата.

Фото: L-BBE/Wikimedia L-BBE/Wikimedia

На этот раз бурное обсуждение вызвано видеопроектом «Невыносимое выносимо». Режиссер Александр Семин снимает видеоролики с участием знаменитостей, в которым символически обыгрывает эту тему и приглашает к дискуссии.

Видео дня

Неделю назад, в годовщину смерти Ленина, назад вышла короткометражка с выносом ели из мавзолея под торжественную траурную музыку. Диктор за кадром говорит, что ель похоронят в Петербурге вместе с другими родственниками дерева. Это прозрачный намек на предложение активистов похоронить Ленина на Волковском кладбище Северной столицы, где покоятся его мать и сестры. В финале ролика дворник в исполнении Александра Филиппенко стучит в дверь мавзолея с вопросом «Есть кто?» и сам себе отвечает: «Ну и слава богу!»

В другом ролике проекта шоумен Александр Гудков в роли охранника беседует с ожившей мумией Ленина, который узнает у него последние новости. Вождь жалобно произносит:

«Если Сталина нет, а Бог есть, может, вы меня уже похороните?»

Потом в мавзолей заходит группа туристов и охранник предлагает Ленину еще немного полежать.

В других короткометражках сыграли актриса Чулпан Хаматова и певица Лолита Милявская. Последняя предлагает детям вместо «разглядывания трупа» сходить в планетарий.

«Но это просто малограмотные люди, потерявшие всякую совесть».

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — подчеркнул он.

«Рамблер» проанализировал социальные сети и выяснил, как к этой идее относятся простые россияне. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Мнения ожидаемо разделились. Приверженцы советских ценностей по-прежнему считают этот вопрос идеологическим и настаивают, что нужно оставить все как есть хотя бы как часть истории страны.

Itislive: «Не трогайте то, что для людей имеет идейную ценность. Он там по воле тех людей, чьими благами вы сейчас умело пользуетесь, а свои «пролюбы» списываете на «кровавое» прошлое. Почему я не требую сносить храмы и убирать из них человеческие останки, хотя мне глубоко плевать на РПЦ и всех, кто в ней «трудится»? Потому что понимаю, что для кого-то это ценно и это всё часть нашей общей истории».

R.Mblsli: «Ну как бы определиться с тем, кто хороший и плохой важно. И Ленин однозначно хороший, у людей, которые за простой народ и разбираются в вопросе, двух мнений быть не может».

Lucklinesss: «Пусть лежит как минимум до тех пор, пока живы те, кто носил октябрятские значки с его изображением и помнит ту великую страну».

Kachubei: «Я достаточно прохладно отношусь к Ленину, но я не понимаю людей которые хотят его похоронить, ну лежит себе и лежит, он что проходу мешает, пробки из-за мавзолея организуются, я просто позитива в его захоронение не вижу, лежит себе и лежит. Если правда, что его содержание стоит 13 миллионов, так это действительно не деньги даже в бюджете Москвы, не говоря уже о бюджете России. Читал о каком-то метафизическом зле коммунизма, которое заключено в мавзолее, но я как-то не склонен воспринимать всерьёз такие мнения».

Противники настаивают, что сама ситуация абсурдна, а смысла сохранять мумию Ленина просто нет. А вот практичные пользователи социальных сетей полагают, что до тех пор, пока Ленин приносит деньги, его нужно там оставить. Или продать странам, где до сих пор в почете коммунизм. Таких россиян, кстати, все больше. Некоторые же предлагают просто подождать еще чуть-чуть, пока не произойдет естественная смена поколений.

Максим Юденко: «Пусть лежит в назидание. Перезахоронение тоже будет недешёвым. Пусть умрут старики последние, которые родились до 40-го, чтобы их не нервировать, а потом в крематории сжечь и ёлки у кремлёвской стены удобрить».

Александр Левитас: «Честно говоря, я не понимаю — почему мумию Тутанхамона не предлагают похоронить где-нибудь на Пер-Лашез, а вот мумию Ленина непременно хотят закопать?»

Allz78: «Какой смысл в Ленине? Зачем он там лежит? Вынести и закопать».

Slaver111: «Ленин будет лежать в мавзолее до тех пор, пока на него ездят посмотреть китайские туристы, которые до пандемии привозили в Москву что-то около миллиарда долларов в год. За такие бабки даже бы хохлы мавзолей с Лениным поставили бы на майдане».

GetK: «Пока еще живо столько людей, которым СССР дорог, то эту тема будет «больной». Нужно подождать, тогда можно и закапывать».

JrPiter: «Хоронить невыгодно. Лучше продать. В Китай, Кубу, Северную Корею.... пофиг. Кто больше заплатит».

PaulGoebbels: «Ленин должен лежать и отрабатывать то, что он натворил, туристов привлекать. А вот уродские памятники надо сносить активнее».