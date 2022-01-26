«Ленин должен лежать и отрабатывать»

Если Лукашин из «Иронии судьбы» каждый год ходил с друзьями в баню, то в России каждый год обсуждают стоит ли предать земле тело вождя мирового пролетариата.
На этот раз бурное обсуждение вызвано видеопроектом «Невыносимое выносимо». Режиссер Александр Семин снимает видеоролики с участием знаменитостей, в которым символически обыгрывает эту тему и приглашает к дискуссии.
Неделю назад, в годовщину смерти Ленина, назад вышла короткометражка с выносом ели из мавзолея под торжественную траурную музыку. Диктор за кадром говорит, что ель похоронят в Петербурге вместе с другими родственниками дерева. Это прозрачный намек на предложение активистов похоронить Ленина на Волковском кладбище Северной столицы, где покоятся его мать и сестры. В финале ролика дворник в исполнении Александра Филиппенко стучит в дверь мавзолея с вопросом «Есть кто?» и сам себе отвечает: «Ну и слава богу!»
В другом ролике проекта шоумен Александр Гудков в роли охранника беседует с ожившей мумией Ленина, который узнает у него последние новости. Вождь жалобно произносит:
«Если Сталина нет, а Бог есть, может, вы меня уже похороните?»
Потом в мавзолей заходит группа туристов и охранник предлагает Ленину еще немного полежать.
В других короткометражках сыграли актриса Чулпан Хаматова и певица Лолита Милявская. Последняя предлагает детям вместо «разглядывания трупа» сходить в планетарий.
Против переноса тела Ленина, разумеется выступают коммунисты. В комментарии для РИА Новости Геннадий Зюганов назвал сторонников захоронения Ленина малограмотными людьми:
«Но это просто малограмотные люди, потерявшие всякую совесть».
Депутат Мосгордумы и член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин дал РИА Новости противоположный комментарий.
«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти», — подчеркнул он.
«Рамблер» проанализировал социальные сети и выяснил, как к этой идее относятся простые россияне. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Мнения ожидаемо разделились. Приверженцы советских ценностей по-прежнему считают этот вопрос идеологическим и настаивают, что нужно оставить все как есть хотя бы как часть истории страны.
Itislive: «Не трогайте то, что для людей имеет идейную ценность. Он там по воле тех людей, чьими благами вы сейчас умело пользуетесь, а свои «пролюбы» списываете на «кровавое» прошлое. Почему я не требую сносить храмы и убирать из них человеческие останки, хотя мне глубоко плевать на РПЦ и всех, кто в ней «трудится»? Потому что понимаю, что для кого-то это ценно и это всё часть нашей общей истории».
R.Mblsli: «Ну как бы определиться с тем, кто хороший и плохой важно. И Ленин однозначно хороший, у людей, которые за простой народ и разбираются в вопросе, двух мнений быть не может».
Lucklinesss: «Пусть лежит как минимум до тех пор, пока живы те, кто носил октябрятские значки с его изображением и помнит ту великую страну».
Kachubei: «Я достаточно прохладно отношусь к Ленину, но я не понимаю людей которые хотят его похоронить, ну лежит себе и лежит, он что проходу мешает, пробки из-за мавзолея организуются, я просто позитива в его захоронение не вижу, лежит себе и лежит. Если правда, что его содержание стоит 13 миллионов, так это действительно не деньги даже в бюджете Москвы, не говоря уже о бюджете России. Читал о каком-то метафизическом зле коммунизма, которое заключено в мавзолее, но я как-то не склонен воспринимать всерьёз такие мнения».
Противники настаивают, что сама ситуация абсурдна, а смысла сохранять мумию Ленина просто нет. А вот практичные пользователи социальных сетей полагают, что до тех пор, пока Ленин приносит деньги, его нужно там оставить. Или продать странам, где до сих пор в почете коммунизм. Таких россиян, кстати, все больше. Некоторые же предлагают просто подождать еще чуть-чуть, пока не произойдет естественная смена поколений.
Максим Юденко: «Пусть лежит в назидание. Перезахоронение тоже будет недешёвым. Пусть умрут старики последние, которые родились до 40-го, чтобы их не нервировать, а потом в крематории сжечь и ёлки у кремлёвской стены удобрить».
Александр Левитас: «Честно говоря, я не понимаю — почему мумию Тутанхамона не предлагают похоронить где-нибудь на Пер-Лашез, а вот мумию Ленина непременно хотят закопать?»
Allz78: «Какой смысл в Ленине? Зачем он там лежит? Вынести и закопать».
Slaver111: «Ленин будет лежать в мавзолее до тех пор, пока на него ездят посмотреть китайские туристы, которые до пандемии привозили в Москву что-то около миллиарда долларов в год. За такие бабки даже бы хохлы мавзолей с Лениным поставили бы на майдане».
GetK: «Пока еще живо столько людей, которым СССР дорог, то эту тема будет «больной». Нужно подождать, тогда можно и закапывать».
JrPiter: «Хоронить невыгодно. Лучше продать. В Китай, Кубу, Северную Корею.... пофиг. Кто больше заплатит».
PaulGoebbels: «Ленин должен лежать и отрабатывать то, что он натворил, туристов привлекать. А вот уродские памятники надо сносить активнее».
Catmon: «Я вот совсем не либерал и точно не оппозиционер, однако похоронить надо его, ну или в музей какой сдать. Кому интересно, пусть там его смотрят. А то идолопоклонство какое-то. И русских он не любил. Вот как-то так».