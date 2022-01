Как сложилась судьба нелюбимого сына Джона Леннона

Мама и папа

Однако беременность стала шоком и для Джона, и для Синтии, и еще большим — для менеджера The Beatles Брайана Эпстайна . Тот совершенно не хотел, чтобы фронтмен его многообещающей группы, парень, в которого влюбилась половина Лондона, связал себя узами брака. Да еще и с ребенком.

Детство

Отношения Джулиана с отцом были довольно натянутыми. Его детские годы выпали на расцвет популярности The Beatles, на мировую «битломанию». Неудивительно, что Джон постоянно пропадал либо на гастролях, либо в студии. 24-летний музыкант пользовался успехом у женщин, и те отвечали взаимностью. Синтия слышала рассказы о «тысячах любовниц по всему». Кроме того, на гастролях и дома Джон употреблял наркотики.

Факт: Джулиан — непосредственный источник вдохновения для некоторых из самых популярных песен Битлз. «Lucy in the sky with diamonds» (1967) Леннон написал, увидев фантазийный рисунок сына, где тот нарисовал свою одноклассницу Люси. Песню «Hey Jude» (1968) Пол Маккартни посвятил Джулиану, когда его родители проходили через развод.