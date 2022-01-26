Как сложилась судьба нелюбимого сына Джона Леннона

Великий музыкант был неважным отцом для первенца, Джулиана Леннона. Джон изменял его матери, почти не участвовал в жизни сына, а однажды назвал его рождение «результатом выпитой бутылки виски». Но Джулиан не держит зла на знаменитого отца и даже пошел по его стопам. «Рамблер» рассказывает, как сложилась его судьба.

Мама и папа

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Джулиан Леннон родился 8 апреля 1963 года в семье Джона и Синтии Леннон (в девичестве — Пауэлл). Джон был хулиганом и звездой рок-н-ролла, а Синтия — тихой отличницей. Однако, по словам биографов, пара искренне любила друг друга, как могут это делать счастливые двадцатилетние, которые крутились в творческой среде.

Однако беременность стала шоком и для Джона, и для Синтии, и еще большим — для менеджера The Beatles Брайана Эпстайна. Тот совершенно не хотел, чтобы фронтмен его многообещающей группы, парень, в которого влюбилась половина Лондона, связал себя узами брака. Да еще и с ребенком.

Однако Леннон сам сделал предложение Синтии еще до беременности, а традиции были традициями. Церемония бракосочетания состоялась 23 августа 1962 и была скромной, без фотографа и цветов. Синтия Леннон в будущих мемуарах назовет ее тем не менее «незабываемой».

Детство

Рождение ребенка скрывали как от прессы, так и от Леннона, который был в турне. Джулиана назвали в честь Джулии Леннон, матери музыканта, которую тот потерял в 15 лет. Крестным Джулиана стал Брайан Эпстайн.

Отношения Джулиана с отцом были довольно натянутыми. Его детские годы выпали на расцвет популярности The Beatles, на мировую «битломанию». Неудивительно, что Джон постоянно пропадал либо на гастролях, либо в студии. 24-летний музыкант пользовался успехом у женщин, и те отвечали взаимностью. Синтия слышала рассказы о «тысячах любовниц по всему». Кроме того, на гастролях и дома Джон употреблял наркотики.

В интервью, опубликованном за два дня до своей смерти, Леннон признался, что бил Синтию, и других женщин. Доставалось и сыну: музыкант бил ребенка, намеренно доводил до слез, ругал и кричал.

«С моей точки зрения, я чувствовал, что он был лицемером. Папа мог говорить о мире и любви вслух всему миру, но он никогда не мог показать это людям, которые якобы значили для него больше всего: жене и сыну. Как можно говорить о мире и любви и иметь семью по частям — никакого общения, измены, развод?» — откровенничал Джулиан в интервью с Telegraph.

Джон и Синтия развелись в 1968 году. Последней каплей стала измена музыканта с Йоко Оно — художницей и будущей женой Леннона. 5-летний ребенок остался с мамой.

Факт: Джулиан — непосредственный источник вдохновения для некоторых из самых популярных песен Битлз. «Lucy in the sky with diamonds» (1967) Леннон написал, увидев фантазийный рисунок сына, где тот нарисовал свою одноклассницу Люси. Песню «Hey Jude» (1968) Пол Маккартни посвятил Джулиану, когда его родители проходили через развод.

Подростковые годы

В школе Джулиан начал сочинять музыку, увлекался джазом. Ему нравились медленные лирические баллады «Битлз».

«Это было уникальное чувство, когда я слышал этот голос, и мне наконец-то стало ясно, что это поет мой отец».

В будущем Джулиан расскажет, что мастерство отца сильно повлияло на его вкус.

«Отец всегда казался мне старым мудрецом. Я многому у него научился: ну, хотя бы тому, что наблюдал, что он делал и как».

В 70-х Джулиан снова встретился с отцом. Тогда Леннон расстался с Йоко Оно, и бывшая жена в 1973 году свела его с с ассистенткой Мэй Пэнг. Пара повстречалась 18 месяцев.

«Тогда мы с папой ладили намного лучше. Вообще прекрасное время, когда он был с Мэй Пэнг. Мои воспоминания о том времени с отцом и Мэй очень ясны — это было самое счастливое время, которое я могу вспомнить с ним».

Однако вскоре между отцом и сыном вновь наступил разлад. Джон вернулся к Йоко, а Джулиан заканчивал школу.

8 декабря 1980 Джон Леннон был убит Марком Дэвидом Чепменом. Когда Джулиана спросили о том, каким был отец, тот ответил, что не мог помнить — Джон ушел из семьи, когда сыну было 5.

«Я никогда не хотел знать правду о том, каким папа был со мной. Обо мне говорили очень негативные вещи... например, когда он сказал, что я „результат бутылки виски субботним вечером“. Все в таком духе. Думаешь, при чем здесь любовь? Мы с Полом [Маккартни] тусовались немного... Больше, чем с папой. У нас была большая дружба. Кажется, гораздо больше фотографий меня и Пола, играющих вместе в этом возрасте, чем фотографий меня и моего отца».

Взросление

В 1984 году вышел дебютный альбом Джулиана Леннона Valotte, который был продан в количестве более миллиона экземпляров и получил «платину». Второй альбом, The Secret Value of Daydreaming, получил «золото» в США. В будущем Джулиан выпустил еще шесть студийных альбомов, но они не снискали славы.

@julespicturepalace

Сегодня Джулиан — творческий человек: певец, музыкант, фотограф, филантроп и продюсер. Джулиан основал фонд White Feather Foundation, который занимается сбором средств на экологические и гуманитарные цели. Кроме того, Леннон спродюсировал картины «Мечтатели китов» и «Женщины белого бизона», организовал несколько выставок своих фотографий. Также Леннон с удовольствием появляется в ток-шоу и документальных картинах о The Beatles.

@julespicturepalace

Джулиан Леннон и Шон Леннон

У Джулиана довольно теплые отношения с Йоко Оно и ее сыном от музыканта, Шоном Ленноном. В 2007 году они даже вместе гастролировали, а в 2010-х даже хотели собрать группу из сыновей оригинальной ливерпульской четверки. Джулиан также дружил с Полом Маккартни до 2011 года, когда музыкант не пригласил Джулиана на свою свадьбу.

Джулиан никогда не был женат и не имел детей — в том числе из страха стать плохим отцом.

«Он (Джон) был молод и не знал, что, черт возьми, он делает. Вот почему у меня еще не было детей. Я не хотел делать то же самое. , Я не готов. Я хочу сначала узнать, кто я».

В феврале 2020 года Джулиан рассказал, что обнаружил злокачественную опухоль на голове, которую пришлось экстренно удалить.