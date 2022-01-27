Дочь Ростроповича и Вишневской рассказала об ужасах войны

«В основном о войне был редкий разговор от мамы. Папа не был в Ленинграде в этот момент. Эти 125 граммов хлеба — все, на что люди могли жить. Было животное чувство голода. Люди теряли разум. Матери лежали с мертвыми детьми в постели, чтобы получать эти карточки на них. Или лежали трупы с вырезанными ягодицами».