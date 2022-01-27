Дочь Ростроповича и Вишневской рассказала об ужасах войны

Об ужасах войны и блокадного Ленинграда рассказала дочь дирижера Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской Елена по телефону из Парижа в эфире программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1».
«В основном о войне был редкий разговор от мамы. Папа не был в Ленинграде в этот момент. Эти 125 граммов хлеба — все, на что люди могли жить. Было животное чувство голода. Люди теряли разум. Матери лежали с мертвыми детьми в постели, чтобы получать эти карточки на них. Или лежали трупы с вырезанными ягодицами».
По словам Елены Растропович, ее мать столкнулась со всеми ужасами войны.
«Она о таком не хотела особенно говорить. Для нас это страшно представить. Но именно так это все происходило. Это даже больше, чем унижение человеческого достоинства», — отметила Ростропович.
Ранее мы писали о том, как Валентина Талызина чуть не погибла в первый день войны.