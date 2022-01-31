Почему немецкие летчики боялись летчика Покрышкина

С весны 1943 года слова: «Внимание, внимание, в небе Покрышкин!» (звучавшие с немецких постов оповещения) – означали безотлагательную необходимость усилить осмотрительность, выйти из затяжных воздушных боев, «охотникам» – набрать высоту, молодым и неопытным летчикам – возвратиться на аэродромы.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Не будет преувеличением сказать, что эти слова – один из ярчайших знаков признания летного мастерства и храбрости Александра Ивановича Покрышкина, советского летчика-аса, одного из самых результативных пилотов-истребителей среди летчиков стран антигитлеровской коалиции. Александр Иванович Покрышкин – первый трижды Герой Советского Союза, кавалер шести орденов Ленина, ордена Октябрьской революции, четырех орденов Красного Знамени, двух орденов Суворова II степени, ордена Отечественной войны I степени, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в вооруженных силах СССР». Кроме того, Покрышкин был награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина» и многими другими. Был Покрышкин награжден и орденами и медалями США, ГДР, Болгарии, Вьетнама, Кубы, Монголии и других стран.

Видео дня

За годы Великой Отечественной войны Александр Иванович Покрышкин совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — в группе. Иногда, впрочем, называют другое количество сбитых Покрышкиным самолетов, некоторые авторы уменьшают их количество, другие, напротив, несколько увеличивают. В настоящее время привести точное число сбитых Покрышкиным самолетов не представляется возможным по ряду причин. Прежде всего, оттого, что не все сбитые самолеты в хаосе войны были должным образом задокументированы, кроме того, Покрышкин иной раз «дарил» сбитые самолеты своим ведомым. Но, как бы там ни было, Покрышкин остается одним из самых великих летчиков-истребителей.

Началось все еще до войны. Александр Покрышкин родился в 1913 году в Новониколаевске (теперь Новосибирск), в семье рабочего. Авиацией он был увлечен с детства. После окончания школы Александр какое-то время работал на стройке, а в 1932 году пошел служить в армию. В 1933 году Покрышкин окончил Пермскую авиационную школу, затем учился на курсах усовершенствования технического состава ВВС Красной Армии имени К. Е. Ворошилова при 1-й военной школе авиатехников в Ленинграде, и в Краснодарском аэроклубе. В ноябре 1938 года он был направлен на учебу в Качинскую Краснознаменную военную авиационную школу, которую с отличием окончил в ноябре 1939 года. В звании лейтенанта А. И. Покрышкин был распределён на должность младшего летчика в 55 истребительный авиационный полк, входивший в состав ВВС Одесского военного округа. Полк в 1940-м году был передислоцирован в Молдавию, город Бельцы.

Покрышкин прошел всю войну, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945, участвовал в оборонительных операциях в Молавии, на Донбассе, в Ростовской области, в воздушных боях на Кубани, в Крыму, воевал в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов, участвовал в освобождении Чехословакии, брал Берлин. Кроме того, в 1943 году в составе 16-го гвардейского авиаполка летал в Иран, чтобы поручить новую технику, поставлявшуюся по ленд-лизу, в боевых условиях испытывал американские самолеты и отечественные новые типы истребителей, начиная с ЯК-1.

Впрочем, эта блестящая военная карьера могла завершиться, не начавшись. И вот почему. Свой первый самолет Александр Покрышкин сбил 22 июня 1941 года. Это был … советский самолет 211-го бомбардировочного полка — легкий бомбардировщик СУ-2. Произошла такая беда по чистому недоразумению. Дело в том, что такие бомбардировщики появились в наших частях перед самой войной и их вид был незнаком истребителям. Вот Покрышкин по недоразумению и принял СУ-2 за вражеский самолет. Будущего аса спас хаос первого дня войны он отделался нагоняем. К тому же пилот нашего бомбардировщика выжил после падения.

Был и еще один момент, который мог стоить Покрышкину не только карьеры, но свободы и, возможно, жизни.

Это было в 1942 году. Покрышкин тогда уже был известен, как отличный летчик, командовал эскадрильей. У него возник серьезный конфликт с командиром полка Н. В. Исаевым. Покрышкин был не просто блестящим летчиком, он был новатором и теоретиком воздушного боя. Сложившуюся к этому времени тактику он считал устаревшей и много работал над более совершенными и современными подходами. По воспоминаниям сослуживцев, он «чертил схемы, делал расчеты, применял формулы, законы аэродинамики дозвуковых скоростей. Летчикам был широко известен его знаменитый альбом типовых атак. Его землянку называли «воздушной академией». Исаев критики устаревшей тактики советской авиации не принимал. Серия конфликтов привела к тому, что Покрышкин был исключен из партии и снят с должности. Более того, однажды имела место стычка в офицерской столовой, на основании которой было сфабриковано целое дело против Покрышкина. Оно было направлено для рассмотрения в военный трибунал. Бог знает, чем кончилась бы эта история, если бы не заступничество комиссара полка и вышестоящего начальства. Дело было прекращено, Покрышкину вернули партбилет и восстановили в должности.

Новаторство Покрышкина заключалось в том, что он отказался от построения боя в горизонтальной плоскости, как это было до сих пор. К этому времени появились новые самолеты, двигатели, увеличились горизонтальные и вертикальные скорости, и возникла возможность «полезть на высоту», как говорили летчики. Формула победы в воздушном бою от Покрышкина имела такой вид: «высота — скорость — маневр — огонь».

Вот лишь один пример применения этой формулы самим Покрышкиным.

12 апреля 1943 года над Кубанью, патрулируя на большой высоте, гвардии капитан Покрышкин увидел две пары «мессершмиттов», которые находились выше его. Это была излюбленная тактика немецких асов: нанести неожиданный удар в спину, и снова скрыться. Но Покрышкин резко взметнул он свой истребитель вверх. Набрав высоту, перевалил его и с пикирования устремился в атаку. Меткая очередь — и один «мессер» пошел к земле.

Еще в момент набора высоты Покрышкин увидел, что пару наших истребителей атакует четверка «мессершмиттов». Он не стал атаковать ведомого сбитого им фашиста, а бросился на помощь товарищам. Ударил снарядами по одному «мессеру», проскочил вниз, развернул самолет и пошел в лобовую на третий вражеский истребитель. Все в этой схватке решили секунды. Покрышки провел три результативные атаки — и каждая своеобразна. Сверху, снизу, лобовая атака — все было. И в каждом положении он находил единственно правильное решение и мгновенно претворял его в действие.

К числу заслуг Александра Покрышкина следует отнести и тот факт. Что это ему принадлежала мысль использовать в качестве посадочной полосы шоссейные дороги. Это сыграло решающую роль в период боев на территории Германии.