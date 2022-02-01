Агафья Завидная: что стало с единственной ученицей Поддубного

Однажды во время цирковых гастролей по украинской глубинке знаменитый силач Иван Поддубный остановился на ночлег в городе Никополе, в гостинице, принадлежавшей некоей мадам Юшковой. Там он нашел настоящий самородок, пройти мимо которого не смог. Миловидная девчушка 12 лет, белокурая, голубоглазая, с круглым румяным личиком, забавляясь, подбежала к сложенному во дворе цирковому инвентарю и стала с легкостью подбрасывать пудовые гири. Девочку звали Агафья Завидная. Это имя, благодаря усилиям Поддубного, уже совсем скоро предстояло узнать всей стране.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Самая сильная из русских красавиц

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Агафья Родионовна Завидная родилась в 1890 году в бедной семье, еле сводившей концы с концами. Хотя Агафья была первым и довольно поздним ребенком – матери было 30, отцу 60, после нее в семье родились еще 13 детей, из которых выжили, правда, всего четверо. С малолетства девочка развивалась не по годам. Уже в 12-летнем возрасте Агафье легко давали 17, благодаря высокому росту и развитой фигуре. Чтобы прокормиться, семья Завидных отдала 12-летнюю девочку в услужение хозяйке местной гостиницы, Юшковой, тем самым, казалось, неплохо устроив ее судьбу. Новая горничная хозяйке очень нравилась. Девочка была аккуратна, исполнительна, а ко всему прочему, вскоре открылся и еще один ее чрезвычайно ценный талант – недюжинная сила. Чтобы мадам Юшковой не приходилось нанимать грузчиков, расторопная Агафья сама таскала тяжеленную мебель из цельного дерева. Но радоваться такой суперпомощнице Юшковой довелось недолго.

Предложение, поступившее вскоре от Ивана Поддубного, сначала повергло родителей Агафьи в шок – слыханное ли дело, отдать родную дочь в циркачки! Однако обещание больших денег и славы сделали свое дело.

К 18 годам стремительно взошедшая на цирковой небосклон новая звезда, Агафья Завидная, уже превосходила по физическим параметрам своего наставника, достигнув роста 190 см и веса 150 кг. Оказавшись на редкость способной ученицей, силачка в совершенстве овладела всеми цирковыми номерами, которыми сам Иван Поддубный поражал воображение зрителей. Она легко рвала железные цепи и разгибала подковы, завязывала в узел стальные прутья, жонглировала тяжелыми гирями, поднимала зубами стул с восседавшим на нем ассистентом, предлагала всем желающим ударить молотом по наковальне, которую ей клали на грудь. Особой популярностью у публики пользовался номер, во время исполнения которого Агафья Завидная танцевала с длинной рельсой на плечах, по обе стороны которой восседали восемь крупных мужчин. После представления конферансье цирка от лица Агафьи бросал вызов всем мужчинам в зрительном зале, желающим проверить свою физическую силу и побороться с «бабой-геркулесом». Отваживавшиеся на такую схватку редко потом могли подняться самостоятельно…

Фортуна отворачивается

Переломным моментом в судьбе знаменитой циркачки стала ссора с Иваном Поддубным, после которой Агафья приняла решение навсегда покинуть труппу и строить карьеру самостоятельно. Что послужило причиной разрыва, осталось невыясненным. Известно только, что для Поддубного этот разрыв стал тяжелым ударом, и он предпринимал шаги к примирению. Однако избалованная славой и деньгами силачка уже не думала смотреть назад. Привыкшая к тому, что ей на арену сыплются горсти золотых монет, а за кулисами ждут дорогие подарки от поклонников, она приняла решение делать международную карьеру, испросив разрешение на свободный выезд заграницу у самого Николая II, восхищавшегося ее выдающимся талантом.

Однако с успехом начавшиеся гастроли по Германии резко оборвала наступившая в России революция. Публика мгновенно утратила былой интерес к цирковым развлечениям и теперь думала совсем о других вещах. Не имея больше денег продолжать дорогие заграничные гастроли, Агафья Завидная вынуждена была вернуться в родной Никополь. Там она составила скромную цирковую труппу со своим младшим братом Марком, и они стали колесить уже по окрестным городам и селам, где вместо золота и дорогих подношений с артистами расплачивались пшеницей и другими продуктами.