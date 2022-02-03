На мужском месте: девушка-авиадиспетчер — о своей жизни и стереотипах

Профессия авиадиспетчера в России остается преимущественно мужской. Как и почти все специальности, связанные с авиацией. По разным данным среди управляющих воздушными судами женщин не более 10-15%. Считается, что эта работа связана с высокими психическими нагрузками, к которым женщины меньше приспособлены. Да и просто «так исторически сложилось».

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NEWS.ru поговорил с авиадиспетчером аэропорта Внуково, феминисткой Элиной Махровой о женщинах в авиации, разнице в зарплатах и гендерных ролях в современном российском обществе.

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— Элина, почему связали свою жизнь с авиацией? Это было ваше решение?

— Моё решение. Я из династической семьи авиационной. Уже четвёртое поколение, которое трудится в авиации. Все работали во Внуково. Прадед и дед были бортинженерами, отец тоже диспетчер. Я не хотела прерывать семейную цепочку. Прекрасно представляла, что такое работать авиадиспетчером и была уверена, что справлюсь.

— Почему профессию авиадиспетчера остаётся преимущественно мужской и так мало женщин?

— Девушки опасаются идти в маскулинизированные сферы, из-за высокой конкуренции, давления, насмешек. Они не верят в свои силы, дают себе установки о «неженском деле».

— Почему, ведь это работа за компьютером, даже не требующая физического труда?

— Я думаю, что так просто исторически сложилось. Четкого ответа на этот вопрос у меня нет. Девушки либо не знают о такой возможности, либо не верят в себя. Кстати даже в Европе женщин-авиадиспетчеров тоже не так много. Может это связано с ночными сменами. Женщина в основном занята в семье, у нее есть либо дети, либо престарелые родственники на попечении. Это вызывает сложности.

— Сталкивались ли вы с трудностями в работе, связанными с полом?

— Чтобы мне прямо заявляли, что я не справлюсь, такого не было. Но вообще сложности начинаются ещё с обучения. Преподаватели могут открыто говорить студенткам, что они пришли искать мужа. Что работать по специальности не будут и вообще занимают мужское место. У нас училось 8 девочек и 30 мальчиков. Такое неравное распределение вообще во всех «мужских» университетах, например на физтехе. Потом при приеме на работу у рекрутов сразу возникает вопрос про беременность и личную жизнь. Этот аргумент самый частый в отказе при приеме на работу. Хотя по закону мужчина тоже может уйти в декрет. Но фактически такое практикуется очень редко.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы быть успешным в вашей профессии?

— Первое и самое главное —очень хорошо развитое пространственное мышление, потому что большую часть информации мы воспринимаем на плоскости. Необходимо представить, как объект выглядит в пространстве да еще и в динамике. Также важно умение прогнозировать ситуацию. Следом идёт, понятное дело, стрессоустойчивость. Способность переживать эмоциональные нагрузки. Конечно необходим пласт академических знаний. Знание воздушного законодательства. Как мы видим ничего недоступного для женщины тут нет.

— Как раз в стрессоустойчивости может быть проблема. Считается, что из-за своей эмоциональности женщины хуже действуют в экстремальной ситуации, паникуют. Замечали такое?

— Не согласна. Непосредственно в моменте разницы в реакции нет. Стрессуют абсолютно все, но женщинам нужно проговорить этот опыт, найти поддержку. Это связано на физиологическом уровне с более активной работой лимбической системы (совокупность нервных структур и их связей, участвующих в управлении вегетативными функциями и эмоциональным, инстинктивным поведением — NEWS.ru). Она заставляет нас проговаривать полученный опыт. Конечно, ничего общего с паникой или истерикой это не имеет. Да мы с мужчинами устроены по-разному, но это не делает никого из нас хуже.

— Радикальные феминистки с вами бы не согласилась. Они считают, что разнице в психике у мужчин и женщин нет. Отличаются только первичные половые признаки.

— Я с этим не согласна. Отличия есть. Например у женщин лучше развит эмоциональный интеллект, мы лучше улавливаем настроение окружающих. Мы вообще по-разному смотрим на некоторые вещи. Но это не значит, что женщина или мужчина хуже справиться с какой-то работой. В нашем деле, если есть проблема, ты должен её решить. Этот миф о женской эмоциональности, женской логике, которая якобы мешает, не более, чем миф. По своему опыту, я могу сказать, что мы одинаково справляемся со стрессовыми ситуациями в условиях высокой интенсивности. Нет времени падать в эмоциональную яму, иначе у тебя просто ничего не получится.

— Сталкивались ли вы с разницей в зарплате между мужчинами и женщинами в вашей сфере. Насколько это значимая проблема на ваш взгляд?

— В нашей сфере не сталкивалась. К счастью, у нас ещё с советских времен, осталась единая тарифная ставка. У нас это не практикуется. Но по опыту других людей я знаю, что такое существует. Женщинам за ту же работу платят меньше. Насколько я слышала, на собеседованиях женщины сами заявляют меньшую зарплату. Например, они говорят: я готова работать за 50 тысяч. Работодатель такой —ну хорошо. Мужчина заявит: а мне нужно там 70 или 80. И ему дадут эти деньги. Это общая проблема нашего общества. Что женщины — это не самостоятельные единицы изначально. Это либо мать, либо жена. Ей должны помогать, ее должны содержать. Знаете же термин «женская зарплата». Представление о том, что такая-то зарплата именно для женщины — это нормально. Мы себя хуже оцениваем, нам нужно в себя поверить.

— Существует понятие не только «женская зарплата», но и «женская профессия». В некоторых сферах мужчины почти не заняты. Вы считаете это проблемой?

— Да существуют феминизированные отрасли. Например, образование. То, что мужчин там не хватает, считается проблемой, огромным упущением. На каждом углу кричат — мужчинам надо больше платить, чтобы они шли туда работать. Была даже такая шутка с долей правды — мужчинам надо платить только за то, чтобы они ходили по школьным коридорам. Возникает вопрос: почему нехватка мужчин в образовании — это плохо, а женщин в авиации — вполне нормально. Это не считается упущением. Именно поэтому нужно внушать женщинам уверенность в себе. Что необходимо пробовать новое и не обращать внимание на стереотипы.

— Феминизм в России — какой он? Для чего он нужен в первую очередь?

— Он отличается от западного. Западный он в основном ориентирован на телесность. На выражение себя через тело, через какую-то физиологию. Для России актуально, но меньшей степени. Для нашего общества гораздо важней делать женщин видимыми. Как в профессии, так и в семье. Например, нужно пропагандировать идею, что мать — это не просто сидящий дома человек, это большой труд. Нужно говорить друг о друге что-то позитивное, хорошее. Развивать женскую взаимопомощь. Продвигать идею о том, что мы не конкурентки за мужское внимание. Женщинам нужно приобрести так называемую «самость». Научится самовыражаться, не важно каким способом — с помощью воспитания детей, работы или через какое-то творчество.

— Вы выше упомянули про уход мужчин в декрет. Нашла данные опороса Mail.ru, что только 8% отцов уходят в декретный отпуск, в остальных 94% с детьми сидит мама. Почему такое происходит?

— Я с мужчинами разговаривала на эту тему, они говорят, что у женщин это по природе. Врожденное нечто. Я всегда парирую — я родилась девочкой, но мне инструкцию по уходу за младенцем в роддоме не выдали. Но тут двоякая ситуация, женщины могут сами препятствовать тому, чтобы их мужчина занимался ребёнком. Бояться, что не справится. Но и сами мужчины не горят желанием: что я за мужик такой, если дома сижу, а жена работает. Бояться потерять «самость» кормильца. Эти стереотипы должны отойти потихоньку. Потому что в нашем современном мире уже в принципе граница мужских и женских обязанностей, она давным-давно размыта. Ещё момент — работодатели могут сами препятствовать уходу мужчины в декрет. Это тоже факт дискриминации, который тоже нужно доказывать и пресекать.

— Как вы считаете, изменилось ли что-то за последние 10-15 лет. Уравнение отношения к мужчинам и женщинам в российском обществе началось или это всего лишь видимость?