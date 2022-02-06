70 лет на троне: что происходит c Елизаветой II

6 февраля королевская семья официально отмечает юбилей правления Елизаветы II. На протяжении 70 лет она остается главным и самым узнаваемым символом британской короны. Рассказываем, что сейчас происходит в жизни королевы Великобритании в материале «Рамблера».

«Я заявляю перед вами всеми, что вся моя жизнь, будет ли она долгой или короткой, будет посвящена служению вам и той великой империи, к которой мы все принадлежим»,

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— заявила совсем еще молодая британская принцесса Елизавета в 1947 году, впервые обращаясь ко всему Британскому Содружеству, приуроченному к ее 21 дню рождения. Спустя пять лет после этого выступления отец будущей королевы скончался, в феврале 1952 года Елизавета II вступила на престол, а еще через 16 месяцев (2 июня 1953 года) состоялась ее коронация.

Правление Елизаветы II оказалось самым длительным за всю историю, и во многом сохранение монархии как института вопреки многочисленным скандалам, потрясшим королевскую семью, ее заслуга.

Накануне юбилея правления королева сделала важное официальное заявление — после ее ухода с поста, трон займут ее сын Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз, которая все-таки будет именоваться королевой, хотя ранее сообщалось, что она не сможет получить этот титул.

«Когда придет время, и мой сын Чарльз станет королем, я уверена, что вы окажете ему и его жене Камилле такую же поддержку, как когда-то оказали мне. И я искренне желаю, чтобы Камиллу знали как королеву-консорт (супруга правящего короля — Прим.ред.),

— сообщалось в официальном обращении королевы.

По случаю 70-летия правления Елизаветы II Букингемский дворец обнародовал список торжеств, которые будут проходить во всем Соединенном Королевстве в течение года. Основное празднование будет проходить со 2 по 5 июня. В этот период во всей стране будут объявлены выходные дни. Поздравить королеву приедут мировые звезды шоу-бизнеса, а на улицах будут устроены массовые развлекательные мероприятия: начиная вечеринками и заканчивая мастер-классами. На протяжении всего года празднования платинового юбилея также будет открыта резиденция королевы в Сандрингеме и замок Балморал в Шотландии.

Правда, торжество по поводу юбилея Елизаветы II омрачается тем, что скандалы вокруг членов королевской семьи, кажется, только набирают обороты. Так, в середине января королева лишила военных званий и королевского патронажа своего сына принца Эндрю. К таким мерам ей пришлось прибегнуть в связи с обвинениями наследника в насилии. Напомним, согласно документам, полученным E! News, женщина по имени Вирджиния Джуффре обвиняет герцога Йоркского в сексуальном насилии над ней в трех разных случаях в период ее несовершеннолетия. Она утверждает, что он также знал, что она была заложницей миллионера Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, которая в настоящее время содержится в федеральной тюрьме в ожидании суда по делу о торговле людьми. Девушка требует от сына Елизаветы II возмещения ущерба за нанесение побоев и умышленное причинение эмоционального стресса.

Параллельно с первых страниц западных СМИ не сходят имена ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл: на это раз пару обвиняют в уклонении от условий договоров, которые они подписали с компаниями Spotify и Netflix. В ответ герцоги Сассекские заявили, что они обеспокоены тем, что Spotify позволяет распространять «дезинформацию о COVID-19» на своей платформе.

«Сотни миллионов людей ежедневно испытывают негативное воздействие безудержной дезинформации»,