Чем наградили Гагарина за полет в космос

Эра пилотируемой космонавтики началась 12 апреля 1961 года с полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Его имя навсегда осталось в памяти человечества. Сегодня о первом полёте человека в космос известно практически все, но никогда не афишировалось, как материально был вознаграждён советским правительством за свой подвиг первый космонавт Земли.

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Немыслимая» щедрость

Видео дня

В наши дни человек, который первым совершил бы поступок, аналогичный полету Ю. А. Гагарина в космос, на другое утро проснулся бы богатым человеком. Но это сегодня, а в советское время вознаграждение, на которое раскошелилось правительство СССР, оказалось более чем скромным. Самое интересное, что материальная благодарность Юрию Алексеевичу Гагарину, выделенная властями, именовалась не премией или вознаграждением, а проходила по графе «подарки». Спустя месяц после знаменитого полёта – 18 апреля 1961 года – под грифом «Секретно» вышло распоряжение Совета министров СССР «О подарках Ю. А. Гагарину». В документе чётко по пунктам было прописано, как советские власти планируют вознаградить первого космонавта планеты. Согласно тексту документа, Ю. А. Гагарину выделяли машину «Волга», жилой дом для его родителей, мебель и экипировку. Кроме того, космонавту предоставлялась четырёхкомнатная квартира по месту службы. Причём к квартире выделялась мебель для спальни, столовой, детской и кабинета. Для комфортной жизни также прилагалась бытовая техника: телевизор «Рубин», радиола «Люкс», стиральная машина, пылесос и холодильник. Всё! Расходы на данные подарки должны были быть оплачены из резервного фонда Совета министров СССР.

«Экипировка» семьи космонавта

Достаточно интересно выглядит перечень «экипировки», которая должна была быть предоставлена первому космонавту планеты. В переводе с чиновничьего языка на русский Ю. А. Гагарину и его семье должны были быть выделены дефицитные в СССР вещи. Самому космонавту полагалось: пальто демисезонное, пальто лёгкое летнее, плащ, два костюма, две пары обуви, шесть рубашек, две шляпы, шесть пар носков, шесть пар шёлкового нижнего белья, шесть пар комплектов трусов и маек, шесть галстуков, одна пара перчаток, одна электробритва, два чемодана и два комплекта военной формы. Примечательно, что правительство не обошло «экипировкой» жену и двух дочек Юрия Гагарина. Его жене Валентине было выделено: пальто демисезонное, пальто лёгкое летнее, плащ, три платья, чёрный костюм, две шляпы, шесть пар чулок, три пары туфель, две дамские сумки, две пары перчаток, две пары косынок, две блузки, одна кофта. Дочерям космонавта полагалось: детская кроватка, детская коляска, четыре шерстяных платья, два пальто, две шапочки, четыре пары обуви, шесть пар белья, куклы, детское приданое. При этом практически весь список детских вещей предназначался Елене, старшей дочери космонавта. Для младшей дочери Галины, которая весной 1961 года только родилась, выделялось лишь так называемое «детское приданое». Под этим интригующим названием понимались вещи, необходимые новорождённому ребёнку.

Родители и родственники