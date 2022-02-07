Столетняя женщина поделилась секретом долголетия

Жительница Малайзии отпраздновала столетний юбилей, рассказала, как оставаться бодрой в старости и поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает New Straits Times.

Пан Ю Мо отметила сотый день рождения в среду, 2 февраля. Женщина родилась в Китае, однако позже перебралась в малайзийский город Джохор-Бару вместе с мужем. Поздравить юбиляршу со всей страны приехали ее дети, 21 внук и 22 правнука.

Она считает, что прожила так долго, потому что никогда не волнуется, ведет активный образ жизни и любит свою семью. «Лучшие витамины — это любящие дети, внуки и правнуки, которые всегда рядом», — назвала свой главный секрет Пан Ю Мо. Кроме того, женщина призналась в любви к готовке и рассказала, что обожает принимать гостей.