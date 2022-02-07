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1 час назад

Столетняя женщина поделилась секретом долголетия

Жительница Малайзии отпраздновала столетний юбилей, рассказала, как оставаться бодрой в старости и поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает New Straits Times.

Столетняя женщина поделилась секретом долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пан Ю Мо отметила сотый день рождения в среду, 2 февраля. Женщина родилась в Китае, однако позже перебралась в малайзийский город Джохор-Бару вместе с мужем. Поздравить юбиляршу со всей страны приехали ее дети, 21 внук и 22 правнука.

Она считает, что прожила так долго, потому что никогда не волнуется, ведет активный образ жизни и любит свою семью. «Лучшие витамины — это любящие дети, внуки и правнуки, которые всегда рядом», — назвала свой главный секрет Пан Ю Мо. Кроме того, женщина призналась в любви к готовке и рассказала, что обожает принимать гостей.

69-летний сын долгожительницы Муруган рассказал, что мать долгие годы вела бизнес по продаже продуктов, и всегда преуспевала в нем. Кроме того, женщина отлично обращается со столярным инструментом и до сих пор может забраться на крышу, чтобы залатать ее в случае протечки.

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