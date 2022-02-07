За что изгнали и возненавидели Троцкого

В Советском Союзе существовал целый список имен, о которых нельзя было писать и говорить и публично. В первую очередь это были открытые враги советской власти или те, кто выражал несогласие с политикой партии. Оказался в этом списке и один из ближайших соратников Ленина, организатор Октябрьского переворота и создатель Красной армии – Лев Троцкий. Его изображения на официальных фотографиях тщательно затирались. Все его сочинения были строго запрещены. В советских исторических энциклопедиях о нем не было ни слова. Любая связь с Троцким каралась смертной казнью. За что Троцкий был исключен из партии и изгнан из СССР? Почему его ненавидел Иосиф Сталин? Какую роль он сыграл в истории нашей страны. Узнаем в документальном проекте «Вожди народов» на телеканале «История».

Фото: Рамблер Рамблер

Пламенный фанатик

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10 августа 1918 года на станцию Свияжск прибыл ощетинившийся пулеметами поезд. Из бронированного вагона в сопровождении вооруженной до зубов охраны вышел невысокий человек в пенсне и черном кожаном плаще. Это был председатель Реввоенсовета Советской республики Лев Давидович Троцкий. В Поволжье он планировал лично повести большевиков на штурм Казани. Получив информацию о приезде Троцкого, белогвардейцы решили его убить и неожиданно атаковали станцию, где стоял вагон председателя Реввоенсовета. Красноармейцы Второго Петроградского полка, оборонявшие Свияжск, в панике бежали на одном из пароходов волжской флотилии. Чудом уцелев, Троцкий приказал немедленно поймать и вернуть всех беглецов. То, что произошло потом, шокировало как красных, так и белых. Троцкий приказал публично по жребию расстрелять каждого десятого солдата, оставившего позиции. 30 августа 1918 года 27 человек были казнены на глазах потрясенных красноармейцев. Впоследствии Лев Давидович утверждал, что именно с этой кровавой экзекуции началось создание боеспособной Красной армии.

Всего за месяц боев под Казанью, по приказу Троцкого было расстреляно несколько десятков командиров и комиссаров полков, чьи солдаты были обвинены в трусости или дезертирстве. Во время Гражданской войны Лев Троцкий лично руководил ходом многих крупных военных операций. По стране он перемещался в специальном бронированном составе. В вагонах имелись собственный телеграф, типография, электростанция, морозильные камеры и баня. Был даже гараж, состоявший из нескольких грузовых и легковых автомобилей. На одной из платформ возили самолет, предназначенный для экстренных ситуаций. Бронепоезд был настолько тяжелым, что его тянули сразу два паровоза. За время войны поезд Троцкого совершил 36 рейсов и преодолел сто тысяч километров. Это было равносильно двум кругосветным путешествиям. В поездках Троцкого всегда сопровождала хорошо вооруженная охрана. Нарком неожиданно появлялся на разных участках фронта. Его визиты держали в страхе даже опытных командиров и комиссаров Красной армии. Выступая с речами перед солдатами, Троцкий лично поощрял отличившихся в боях: раздавал деньги, оружие, карманные часы и другие ценные вещи.

После окончания Гражданской войны Троцкий был награждён орденом Красного знамени. Его имя присвоили эсминцу и бронепоезду. В 1923 году город Гатчина переименовали в Троцк. Авторитет наркома был непререкаем. По общему мнению, в партии большевиков никто не мог сравниться с ним в красноречии и умении убеждать. Выступления Троцкого в Москве и других городах советской России собирали десятки тысяч человек.

Лейба Бронштейн

Настоящее имя Льва Троцкого – Лейба Бронштейн. Он родился в 1879 году и был пятым ребенком в семье богатого херсонского зерноторговца Давида Бронштейна. Мать Троцкого Анна Животовская происходила из семьи банкиров. Образование юный Лейба получил в школах Одессы и Николаева. По воспоминаниям друзей, будущий революционер был очень замкнутым, раздражительным и капризным. С раннего детства Троцкий страдал от хронических болезней. Обычно нервные потрясения сопровождались у него расстройством желудка и эпилептическими припадками. В 17 лет Лейба познакомился с социалистами. Они убедили его в том, что для достижения социальной справедливости нужно ликвидировать частную собственность и уничтожить всех эксплуататоров. Вскоре в Одессе Троцкий возглавил подпольную революционную организацию.

В 1898 году Лейба Бронштейн был арестован, помещен в одесскую тюрьму и вскоре отправлен в ссылку. На пути в Сибирь он женился на социалистке Александре Соколовской. В ссылке у них родились две дочери. В 1902 году Троцкому при помощи супруги удалось бежать из далекой сибирской деревушки Усть-Кут в Европу. В Западной Европе Троцкий познакомился с известными русскими марксистами. Покровителем молодого революционера стал Владимир Ильич Ленин. Благодаря доверию Ильича, Троцкий приобрел первые навыки публичных выступлений. По поручению Ленина он посетил Бельгию, Швейцарию, Германию и Францию. Но дружба двух революционеров длилась недолго. Когда партия раскололась на большевиков и меньшевиков, Троцкий выступил против своего учителя. Ленин долго не мог простить ему этого предательства.

На страницах большевистской печати Ленин писал: «Троцкий повел себя, как подлейший карьерист и фракционер. Болтает о партии, а ведет себя хуже всех прочих фракционеров. И сей Иудушка бьет себя в грудь и кричит о своей партийности. Такова краска стыда у Иудушки Троцкого».

Вождь октябрьского переворота

В мае 1917 года, всего через два месяца после падения монархии, Троцкому удалось вернуться в Россию. Временное правительство объявило о скором созыве Учредительного собрания, которому предстояло решить судьбу страны. Против этого решительно выступил лидер большевиков Ленин, который почти в то же время вернулся в Россию через Германию и Швецию. В сентябре 1917 года Троцкий присоединился к большевикам и вскоре был избран председателем Петроградского совета. В Петрограде Троцкий ежедневно выступал перед рабочими и солдатами. Послушать его речи о грядущем социалистическом рае приходили тысячи людей. В октябре 1917 года Троцкий начал готовить вооруженный захват власти. При Петроградском совете он создал Военно-революционный комитет. Ему подчинялись десятки тысяч солдат петроградского гарнизона, матросов и рабочих-красногвардейцев. Сигнал к началу выступления был дан утром 24 октября. Отряды Троцкого овладели телеграфом и вокзалами, заняли телефонную станцию и государственный банк. Захваты происходили без лишнего шума. В городе почти никто не заметил смены власти. Все это время Троцкий находился в Смольном и руководил ходом переворота. Поздно ночью к нему прибыл Ленин. Утром 25 октября оба лидера большевиков выступили на заседании Петросовета и объявили о победе пролетарской революции. В этот день Троцкому исполнилось 38 лет.

Когда новость о перевороте достигла Москвы, местные большевики попытались захватить Кремль и другие стратегические объекты города. Против них выступили юнкера московских военных училищ и часть офицерского корпуса. Начались уличные бои. Чтобы выбить юнкеров из Кремля, большевики открыли по нему пушечный огонь. Снарядами были изуродованы десятки древних построек, в том числе Спасская и Никольская башни Кремля, Малый Николаевский дворец, Успенский собор и Чудов монастырь. Жертвами боёв стали около тысячи москвичей.

Вскоре после Октябрьского переворота Ленин предложил Троцкому пост наркома иностранных дел. В декабре 1917 года Троцкий отправился в Брест-Литовск на переговоры о мире с кайзеровской Германией. Уповая на скорое начало мировой революции, Троцкий заявил немецкой делегации, что Россия отказывается продолжать войну, но и не собирается заключать мира с Германией. К этому моменту русская армия была фактически распущена. Воспользовавшись этим, немцы начали наступление по всему фронту. Большевики были вынуждены вернуться за стол переговоров. По условиям Брестского мира, подписанного 3 марта 1918 года, Россия потеряла около миллиона квадратных километров территории и обязалась заплатить Германии шесть миллиардов марок контрибуции.

Ярый сторонник военного коммунизма

В многочисленных статьях и очерках, опубликованных в газете «Правда», Троцкий пропагандировал идею новой пролетарской культуры. По его словам, традиционный семейный быт следовало упразднить, воспитание детей сделать общественным, религию заменить кинематографом, а национальные государственные символы поменять на интернациональные. Лев Троцкий был ярым сторонником военного коммунизма. Он первым предложил создать трудовые армии. Рабочие, по мнению Троцкого, подлежали обязательной мобилизации. Несогласных следовало отправлять в концлагеря. В 1920 году Троцкий стал временным наркомом путей сообщения и ввел в своем наркомате военные методы управления. У работников железных дорог были отменены все отпуска. За малейшую провинность сотрудников лишали питания. На транспорте появились собственные трибуналы. Заподозренных в нелояльности работников они отправляли под арест или на принудительные работы. В 1922 году здоровье Ленина резко ухудшилось. Сказались последствия покушения, совершенного эсерами в 1918 году. Пулевое ранение в шею нарушило кровообращение мозга. В 1923 году в результате третьего инсульта Ленин потерял речь и практически перестал участвовать в важных государственных делах. К этому времени все большую роль в партии стал играть Иосиф Сталин. В 1922 году он был назначен на должность генерального секретаря ЦК.

В декабре 1923 года в газете «Правда» Троцкий опубликовал статью «Новый курс». В ней он писал о том, что в партии больше нет демократии, чиновничья верхушка разрослась и узурпировала всю власть, а назначения на все важные посты контролируются Сталиным. Изгнание из партии обернулось для Троцкого личной трагедией. В 1928 году его вместе с семьей выслали в Алма-Ату, а затем – в Турцию. Оказавшись заграницей, Троцкий неоднократно просил политического убежища в США, Германии, Франции, Великобритании и других странах. Но повсюду он получал отказ. Только в 1936 году опального революционера согласились принять власти Мексики. В эмиграции Троцкий много писал. В 1938 году он начал работать над двухтомной биографией Сталина. Закончить книгу о Сталине Троцкий не успел. 20 августа 1940 года испанский агент НКВД Рамон Меркадер сумел проникнуть в кабинет Троцкого, где он нанес ему смертельный удар ледорубом. За это убийство Меркадер был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Отсидев весь срок, на свободу он вышел только в 1961 году. Советское государство наградило Меркадера орденом Ленина и золотой звездой героя Советского Союза. Не менее трагично сложилась судьба детей и ближайших родственников Троцкого. Его старшая дочь Зинаида страдала истерическими припадками и покончила жизнь самоубийством. Вторая дочь Нина умерла от чахотки. Сын Лев страдал от болезни кишечника и умер во Франции во время операции. Сам Троцкий считал, что Льва отравили сотрудники НКВД. Младший сын Сергей был расстрелян в 1937 году. В 1941 году была расстреляна и родная сестра Троцкого Ольга Давидовна.

Интересные факты

1. По национальности Троцкий был евреем, а свою фамилию он позаимствовал у тюремного надзирателя накануне своего побега из заточения. Именно ее он вписал в свой фальшивый паспорт.

2. Троцкого заочно лишили советского гражданства.

3. Современники утверждали, что у Троцкого был редкий литературный талант. Мало кто знает, что он был соавтором универсальной энциклопедии «Британника», издававшейся на английском языке.

4. После того, как Льва Давыдовича лишили советского гражданства, он успел пожить во Франции, Мексике и Норвегии. В Мексике Троцкий вел не только политическую, но и хозяйственную деятельность – разводил кроликов и кур.

5. Убийца Троцкого, Рамон Меркадер, после того, как отсидел 20-летний срок за совершенное преступление, был выпущен на свободу и удостоен звания Героя Советского Союза.

6. Троцкий был одним из основателей Красной армии.

7. Спустя год после распада Советского Союза, Троцкий был официально реабилитирован.

8. Все потомки Троцкого в конечном итоге решили сменить свои фамилии.

9. У революционера были две жены, хотя официально только одна, поскольку его первый брак так и не был официально расторгнут.