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4 часа назад

История "человека-фотоаппарата", рисующего по памяти целые города

Есть в мире люди чьи способности выходят за рамки возможностей обычного человека. Один из таких феноменов — Стивен Уилтшир, британский художник, который создает свои полотна исключительно по памяти, не делая никаких набросков и не выстраивая перспектив. О живописце, которому достаточно взглянуть на пейзаж всего один раз, чтобы потом воспроизвести его на бумаге в мельчайших деталях, читайте в материале "Рамблера".

Стивен Уилтшир родился в 1974 году в Лондоне. В возрасте трех лет у мальчика диагностировали аутизм. До пяти лет Стивен не произносил ни звука, зато увлекался рисованием: особенно ему нравилось изображать автомобили, а позже юный художник начал на бумаге воспроизводить лондонские пейзажи. Его рисунки были настолько хороши, что в возрасте восьми лет Уилтшир заработал свои первые деньги: его рисунок Кафедрального собора в Солсбери купил Эдвард Хит, бывший премьер-министр Великобритании.

@stwiltshire

Когда Стивену было 10 лет, он нарисовал целую серию лондонских пейзажей, где каждой букве был посвящен отдельный рисунок. Серия эта получила название “Лондонский алфавит”.

Возможно, даже то, что удивительные картины Уилтшир создавал в столь юном возрасте, не сделало бы его знаменитым. Но главное, что отличает Стивена от других художников, — это то, что свои произведения он всегда создает только по памяти. Так, в 11 лет он создал удивительно точную карту центра Лондона, совершив двадцатиминутную прогулку над городом на вертолете (мальчик был участником специальной программы BBC).

За свою уникальную способность создавать огромные панорамные картины городов по памяти Стивен Уилтшир получил прозвище "Живая камера" или "Человек-фотоаппарат".

@stwiltshire

В 2006 году Стивен был удостоен звания члена Ордена Британской империи за заслуги в области искусства, а также открыл свою галерею в Лондоне.

Работы художника-аутиста ценятся во всем мире и удивляют своей феноменальной точностью и размахом.

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