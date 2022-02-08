Как живут миллиардеры в Индии

В Индии довольно сильно ощущается классовое разделение между богатыми и бедными. Однако, эта страна занимает четвертое место по количеству миллиардеров после США, КНР и Германии. В материале “Рамблера” — о том, как живут миллиардеры в стране, где население настолько нищее, что не у всех людей в домах есть туалеты.

Мукеш Амбани, 88 миллиардов долларов

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Этот бизнесмен уже на протяжении нескольких лет сохраняет статус самого богатого человека в Индии. На 2022 год его состояние оценивается почти в 89 миллиардов долларов, он владеет крупнейшей бизнес-империей в стране Reliance Industries Limited. Компания занимается нефтепереработкой, розничной торговлей, телекоммуникациями и производством электроэнергии.

Амбани владеет 27-этажным особняком, расположенном в Мумбаи. Он сконструирован так, что может выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера. Высота здания 173 метра — на один метр выше, чем сталинская высотка, где расположен МИД РФ. Площадь здания составляет 37 тысяч квадратных метров. На ней уместились 9 лифтов, парковка на 168 автомобилей, автосервис, личный театр на 50 человек, спа-салон, бальный зал, бассейны, висячие сады и апартаменты для гостей. На самых верхних этажах расположены апартаменты самого бизнесмена, а также его семьи: матери, жены и троих детей. Наверху небоскреба есть три вертолетные площадки. Во владении бизнесмена есть различные автомобили таких марок, как Mercedes, Rolls Royce, Bentley, Maserati и Tesla.

Шив Надар, 28 миллиардов долларов

shivnadarfoundation.org

Индийский предприниматель является президентом компании HCL Technologies, которая занимается консалтингом в области информационных технологий. Он занимается благотворительностью в сфере образования: построил инженерный колледж в Ченаи и несколько школ. Компания занялась и медицинскими технологиями в пандемию коронавсируса. Она помогла создать сеть клиник и занялась медицинским оборудованием, что увеличило состояние предпринимателя. Его жена владеет картинной галереей в Дели и является коллекционером антиквариата.

Надар живет очень закрытой жизнью, поэтому журналистам известно только о богатстве его жены. Отмечается, что супруга Надара владеет картинами, стоимость которых составляет 85 миллионов долларов.

Азим Премджи, 10 миллиардов долларов

Бизнесмен является председателем совета директоров компании Wipro Limited, которая занимается выпуском программного обеспечения в Индии. По совместительству Премджи регулярно попадает в списки самых щедрых людей в мире. Он организовал свой благотворительный фонд, который построил университет в индийском городе Бангалор, а в 2019 году потерял 14 миллиардов долларов, из которых 7,5 он отдал в свой благотворительный фонд. Преимущественно он занимается вопросами и проблемами образования. Премджи считает, что технологии, которые он производит, должны быть доступны всем.