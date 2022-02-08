Как живут миллиардеры в Индии

В Индии довольно сильно ощущается классовое разделение между богатыми и бедными. Однако, эта страна занимает четвертое место по количеству миллиардеров после США, КНР и Германии. В материале “Рамблера” — о том, как живут миллиардеры в стране, где население настолько нищее, что не у всех людей в домах есть туалеты.
Этот бизнесмен уже на протяжении нескольких лет сохраняет статус самого богатого человека в Индии. На 2022 год его состояние оценивается почти в 89 миллиардов долларов, он владеет крупнейшей бизнес-империей в стране Reliance Industries Limited. Компания занимается нефтепереработкой, розничной торговлей, телекоммуникациями и производством электроэнергии.
Амбани владеет 27-этажным особняком, расположенном в Мумбаи. Он сконструирован так, что может выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера. Высота здания 173 метра — на один метр выше, чем сталинская высотка, где расположен МИД РФ. Площадь здания составляет 37 тысяч квадратных метров. На ней уместились 9 лифтов, парковка на 168 автомобилей, автосервис, личный театр на 50 человек, спа-салон, бальный зал, бассейны, висячие сады и апартаменты для гостей. На самых верхних этажах расположены апартаменты самого бизнесмена, а также его семьи: матери, жены и троих детей. Наверху небоскреба есть три вертолетные площадки. Во владении бизнесмена есть различные автомобили таких марок, как Mercedes, Rolls Royce, Bentley, Maserati и Tesla.
Индийский предприниматель является президентом компании HCL Technologies, которая занимается консалтингом в области информационных технологий. Он занимается благотворительностью в сфере образования: построил инженерный колледж в Ченаи и несколько школ. Компания занялась и медицинскими технологиями в пандемию коронавсируса. Она помогла создать сеть клиник и занялась медицинским оборудованием, что увеличило состояние предпринимателя. Его жена владеет картинной галереей в Дели и является коллекционером антиквариата.
Надар живет очень закрытой жизнью, поэтому журналистам известно только о богатстве его жены. Отмечается, что супруга Надара владеет картинами, стоимость которых составляет 85 миллионов долларов.
Бизнесмен является председателем совета директоров компании Wipro Limited, которая занимается выпуском программного обеспечения в Индии. По совместительству Премджи регулярно попадает в списки самых щедрых людей в мире. Он организовал свой благотворительный фонд, который построил университет в индийском городе Бангалор, а в 2019 году потерял 14 миллиардов долларов, из которых 7,5 он отдал в свой благотворительный фонд. Преимущественно он занимается вопросами и проблемами образования. Премджи считает, что технологии, которые он производит, должны быть доступны всем.
Миллиардер живет очень скромно и не изменяет своим принципам. Он летает в эконом-классе в самолете, живет в недорогих отелях. В его владении находится квартира в обычном доме в Мумбаи и скромный автомобиль. Даже для своих сыновей он выбрал другой путь. Она мальчика начинали карьеру в отцовской компании с самых низов и доказывая ему, что они должны заслужить работу на руководящих должностях. В целом миллиардер ведет замкнутый образ жизни и даже редко общается со СМИ.