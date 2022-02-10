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2 часа назад

У Шуры выпали зубы во время концерта

Стелла Шмель

Певец Шура рассказал, что во время концерта у него выпали вставные зубы.

У Шуры выпали зубы во время концерта
Фото: @shuramedvedev@shuramedvedev

Артист записал видео в своем профиле Instagram, где рассказал о ситуации.

"Что хочу сказать",

- начинает певец, затем у него изо рта вываливается вставная челюсть.

Подождав секунду, он продолжает:

"А так проще говорить!".

И смеется.

"Чудо чудное, сегодняшний концерт меня вернул в 90-е Хотели меня снова беззубого, нате получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!)? Вот только не понимаю как я теперь есть буду!",

- подписал он свой пост.

В видео артист рассказал, что давал концерт, и его прямо по время выступления подвела вставная челюсть.

Ранее мы писали, что Шура ответил на претензии Борисовой.

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