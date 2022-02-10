У Шуры выпали зубы во время концерта

Певец Шура рассказал, что во время концерта у него выпали вставные зубы.
Артист записал видео в своем профиле Instagram, где рассказал о ситуации.
"Что хочу сказать",
- начинает певец, затем у него изо рта вываливается вставная челюсть.
Подождав секунду, он продолжает:
"А так проще говорить!".
И смеется.
"Чудо чудное, сегодняшний концерт меня вернул в 90-е Хотели меня снова беззубого, нате получайте! Как вам теперь я в ново-старом имидже!)? Вот только не понимаю как я теперь есть буду!",
- подписал он свой пост.
В видео артист рассказал, что давал концерт, и его прямо по время выступления подвела вставная челюсть.
Ранее мы писали, что Шура ответил на претензии Борисовой.