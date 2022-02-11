Мрачные тайны “величайшего шоумена” Финеаса Барнума

Когда мюзикл «Величайший шоумен» вышел на экраны, в адрес его создателей посыпались упреки. Мол, сценаристы намеренно скрыли те ужасы, которыми славился главный герой истории Финеас Барнум. О чем голливудские киноделы предпочли умолчать – читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Величайший шоумен" Кадр из фильма "Величайший шоумен"

До того, как стать владельцем «шоу уродов», американец Финеас Барнум был редактором желтой газеты. Он даже провел два года в тюрьме за клевету и фейковые новости. А на праздновании своего 25-летия, уже будучи на свободе, Барнум узнал о некоем мистере Линдсее, который за скромную плату показывал публике «150-летнюю рабыню-афроамериканку». Финеас смекнул, что на интересе людей ко всему странному и откровенно пугающему можно заработать неплохие деньги. И хотя он утверждал, что выступает против рабства, но купил ту самую старушку Джойс Хетт за 1000 фунтов стерлингов (в некоторых источниках говорится, что «взял в аренду»).

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Слепая и частично парализованная старушка стала первым экспонатом будущего «музея» Барнума. Ее правая рука двигалась ровно настолько, чтобы позволить ей выкурить трубку из кукурузы. Барнум хвастался, что однажды напоил Джойс, а затем вырвал ей оставшиеся зубы, чтобы она выглядела старше своего реального возраста. Финеас представил мисс Хетт публике как 161-летнюю кормилицу Джорджа Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов.

Старушка продержалась всего год. Но предприимчивый Барнум решил нажиться даже на ее смерти. Он устроил публичное вскрытие ее тела, продав 1500 билетов на мероприятие. К слову, тогда и выяснилось, что Джойс едва ли было больше 80 лет. Но этот нюанс не волновал Барнума.

Прибыль от его аферы со старушкой позволила Финеасу Барнуму купить Американский музей Скаддера на Бродвее, когда ему было всего 27 лет. Он переименовал его, а в качестве смотрителя нанял лилипута Чарльза Страттона, который также развлекал гостей. У Барнума появилась прочная база для создания шоу уродов, которых он бросился искать по всему свету.

Но не только жестокостью по отношению к своим подчиненным славился «величайший шоумен». Считается, что американец изобрел миф о том, что слоны не чувствуют боли, потому что их кожа невероятно толстая. Это послужило удобным оправданием жестокости, с которой он обращался с ними. Например, слонов дрессировали, втыкая им в хобот раскаленную кочергу. Их поили алкоголем и кормили булками, что сокращало жизнь животных.

Еще Барнум пытался выставить в своем музее белух в период с 1861 по 1865 год. Первые две содержались в подвале в резервуаре с пресной водой из реки Гудзон с добавлением большого количества соли, чтобы имитировать их естественную среду обитания. Киты прожили два дня. Вторая пара белух умерла почти так же быстро, несмотря на то, что соленую воду привезли из залива. Когда Барнум поймал и выставил третью пару китов, он даже использовал факт их маленькой продолжительности жизни в неволе для рекламы, побуждая зрителей как можно скорее увидеть чудесных существ.

Барнум относился к некоторым своим «человеческим экспонатам» немногим лучше.

National Portrait Gallery

Так Пинхеда Зипа, карлика с микроцефалией, одевали в пушистый костюм, а затем сажали в клетку с обезьянами, приказав визжать погромче и греметь прутьями. Барнум заявлял, что Пинхед – «недостающее звено в цепи развития», где-то между человеком и обезьяной. И вообще его поймали в Африке. На самом деле Зип родился в обычной семье бедняков из Нью-Джерси, которые принимали деньги от директора цирка, чтобы прокормить пятерых своих других детей.

Несмотря на темную сторону личности Финеаса Барнума, Майкл Грейси, снявший «Величайшего шоумена», страстно защищает его:

«Он был циничным в своем стремлении разбогатеть. Позже он понял, что создал семью. Он взял этих невидимых для общества людей и сделал их звездами. И более того, он заставил их чувствовать себя любимыми. Барнум учил людей, что уникальность — это сила».