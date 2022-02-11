Возлюбленная "афериста из Tinder" раскрыла правду об их отношениях

Российская возлюбленная израильского мошенника Шимона Хаюта, называвшего себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, раскрыла правду об их романе. Интервью с Полиной Царенковой опубликовал Super.ru.
Девушка призналась, что познакомилась с аферистом в приложении Tinder во время учебы в Мюнхене. Их отношения продолжались чуть больше одного года. На протяжении романа они проживали в разных странах и встречались только на роскошных курортах. Стоит отметить, что все расходы брал на себя Леваев.
"Представьте, что вас возят на частных джетах, дарят дорогие подарки — это мечта каждой девушки. Когда мы с Саймоном встречались, платил всегда он. Во время наших отношений вышла статья с его разоблачением, но Саймон убедил меня, что это все делают его враги, чтобы испортить ему репутацию",
— поделилась модель.
На вопрос журналистов о финансовой помощи Ливаеву со своей стороны модель отвечать не стала. Также девушка отказалась от съемок в фильме Netflix о мошеннике.
Ранее стало известно о новом проекте Netflix в России.