Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
2 часа назад

Возлюбленная "афериста из Tinder" раскрыла правду об их отношениях

Мария Иглина

Российская возлюбленная израильского мошенника Шимона Хаюта, называвшего себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым, раскрыла правду об их романе. Интервью с Полиной Царенковой опубликовал Super.ru.

Возлюбленная "афериста из Tinder" раскрыла правду об их отношениях
Фото: @polina_tsarenkova@polina_tsarenkova

Девушка призналась, что познакомилась с аферистом в приложении Tinder во время учебы в Мюнхене. Их отношения продолжались чуть больше одного года. На протяжении романа они проживали в разных странах и встречались только на роскошных курортах. Стоит отметить, что все расходы брал на себя Леваев.

"Представьте, что вас возят на частных джетах, дарят дорогие подарки — это мечта каждой девушки. Когда мы с Саймоном встречались, платил всегда он. Во время наших отношений вышла статья с его разоблачением, но Саймон убедил меня, что это все делают его враги, чтобы испортить ему репутацию",

— поделилась модель.

На вопрос журналистов о финансовой помощи Ливаеву со своей стороны модель отвечать не стала. Также девушка отказалась от съемок в фильме Netflix о мошеннике.

Ранее стало известно о новом проекте Netflix в России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители