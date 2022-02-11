Возлюбленная "афериста из Tinder" раскрыла правду об их отношениях

Девушка призналась, что познакомилась с аферистом в приложении Tinder во время учебы в Мюнхене. Их отношения продолжались чуть больше одного года. На протяжении романа они проживали в разных странах и встречались только на роскошных курортах. Стоит отметить, что все расходы брал на себя Леваев.