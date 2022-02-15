Как живут туареги — синие люди Сахары

Туареги — племя кочевников, произошедшее из берберов, которое и по сей день кочует по Сахаре. И если множество их соплеменников осели в арабских странах, граничащих с пустыней, то часть туарегов до сих пор не имеет определенного места жительства и меняет его каждые пару месяцев.

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История возникновения

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Туареги, как и многие восточные народы, произошли из берберских племен, но отделились от населения Северной Сахары, когда туда пришли арабские завоеватели. С тех пор народ туарегов перекочевал в южную часть Сахары и живет там кочевниками. Несмотря на то, что многие представители племени осели в городах и деревнях, те, кто остался, продолжает традиции своих предков.

У самих туарегов есть другая версия возникновения племени. Они считают, что произошли от царицы Сахары Тин-Хинан. Она была амазонкой и пришла в Сахару из Марокко, вместе со своей служанкой, а потом стала царицей. Согласно легенде, Тин-Хинан была жестокой правительницей и расправлялась со всеми мужчинами, которые хотели на ней жениться. Однако и ей, и ее служанке удалось зачать детей, а уже они стали предками народов пустыни.

Охрана пустыни

В Средние века авторитет туарегов был довольно высоким в обществе. Люди из разных стран их боялись, так как воины туарегов контролировали популярные транспортные точки в пустыне. Они следили за караванами, которые переправлялись через Сахару. Однако во время колониальной эпохи они потеряли свою власть. Турагеи долгое время оказывали сопротивление, но завоеватели сумели их усмирить.

В постколониальный период они совсем потеряли свой политический авторитет. Они больше не могли доминировать над земледельцами, не имели контроля в Сахаре. Периодически они поднимают восстания в некоторых арабских странах, но их быстро подавляют.

Большинство туарегов осели в Мали и Нигере, но их намеренно игнорируют из-за того, что они придерживаются устаревших политических взглядов, а также пытаются вернуть себе контроль над пустыней. Кроме того, интересы кочевников не поддерживают оседлые члены племени, поэтому их численность постепенно сокращается.

Синие люди

Такое название туареги получили благодаря своей одежде. Как правило, они носят длинные фиолетовые платки. Мужчинам этот предмет одежды дарят на 18-летие. Он надевает его и полностью покрывает им свое лицо. С этого момента он не может появляться на людях с открытым лицом. Дома он тоже должен ходить в платке, допускается лишь поднимать его до подбородка во время приема пищи. Туарегов очень боялись встречать в пустыне. Если чужак увидит мужчину этого племени без платка, то он должен погибнуть. Если ему удается спастись, то туарег сам прощается с жизнью.

Такие платки они делают не с помощью краски — ввиду отсутствия воды, а выбивают цвет камнями. Со временем платок теряет свой цвет, а грязь от него оседает на коже, из-за чего туареги ходят с синими лицами.

Примечательно, что туареги — один из немногих народов арабских стран, где сохраняется устойчивый матриархат. Пока мужчины могут открывать только глаза, женщины спокойно ходят с открытым лицом, руками и ногами. У каждого племени туарегов есть вождь, который считается главным, но его решения всегда может пресечь его мать.

Женщины у туарегов действительно очень свободные даже в плане отношений. Если она рожает ребенка и не может идентифицировать отца, то все племя собирается посмотреть на малыша и ищет общие черты с одним из мужчин. Кого выбрали, тот и становится отцом без своего согласия.

Образ жизни

Образ жизни туарегов ничем не отличается от других кочевых народов Сахары. Они строят дома из палок и верблюжьей кожи. Они легко собираются, вешаются на верблюдов для того, чтобы племя могло быстро перейти с места на место. В основном они питаются кус-кусом, мясо практически не едят, так как для пустыни эта пища слишком тяжелая.