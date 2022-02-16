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2 часа назад

Чем закончился секс-скандал с участием сына Елизаветы II

Мира Маркина

После того как женщина по имени Вержиния Джуффре обвинила сына Елизаветы II в насилии, его лишили военных званий и королевского патронажа, а также титула «его королевское высочество». Чем закончился громкий секс-скандал с участием принца Эндрю, рассказываем в материале «Рамблера».

Сын Елизаветы II, обвиняемый в совращении несовершеннолетней, договорился с жертвой в досудебном порядке. Ему даже не пришлось давать показания. Как пишет издание Daily Mail, сделка с адвокатами обошлась герцогу Йоркскому в 10 миллионов долларов. По итогу Верджиния Джуффре отозвала иск, в котором она требовала от принца Эндрю возмещения ущерба за нанесение побоев и умышленное причинение эмоционального стресса. Издание также добавило, что раздраженный принц Чарльз велел младшему брату рассчитаться с пострадавшей до платинового юбилея королевы (в июне этого года Елизавета отметит 70-летие на престоле). Кстати, на торжество герцог Йоркский приглашен не будет.

Напомним, что секс-скандал сильно подпортил репутацию членов британской королевской семьи. После обвинений принцу Эндрю пришлось уйти в тень, а его официальные аккаунты были удалены, в том числе Facebook и Twitter. «Изменения были внесены, чтобы отразить недавнее заявление (о лишении принца королевского патронажа и военных званий - Прим.ред.) Букингемского дворца, касающееся герцога Йоркского», — заявили представители королевской семьи изданию. В суде он должен был представляться как частное лицо, однако дело решилось за несколько недель до того, как герцог Йоркский должен был быть под присягой допрошен адвокатами Верджинии Джуффре, которая и заявила, что была принуждена к близости с Эндрю. Отметим, что жертва также утверждала, что была заложницей финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, которая в настоящее время содержится в федеральной тюрьме в ожидании суда по делу о торговле людьми.

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