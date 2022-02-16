Как Черчилль относился к Советскому Союзу на самом деле

Дождливым утром 30 января 1965 года десятки тысяч людей собрались в центре Лондона. Они пришли проститься с Уинстоном Черчиллем. За всю историю Англии лишь четверо выдающихся людей, не принадлежащих к королевской семье, были удостоены таких почестей. Телевизионную трансляцию похорон смотрели миллионы людей по всему миру. Траурная процессия длиной в полтора километра проследовала через историческую часть Лондона. Казалось, что вместе с Черчиллем англичане провожали в вечность целую эпоху своей истории. Что сделал Черчилль для спасения империи? За что одни его боготворили, а другие - ненавидели? Как он относился к Советскому Союзу? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с телеканалом «История» и новым документальным проектом «Вожди народов».

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

Начало Второй мировой войны и позиция Черчилля

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Утром 22 июня 1941 года вся Англия приникла к радиоприемникам. В этот день премьер-министр Уинстон Черчилль выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил страшную новость: гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Слова, которые он произнес потом, потрясли всех, кто его знал. Принципиальный противник коммунизма, Черчилль неожиданно заявил, что англичане безусловно поддержат героический советский народ. Его слова были проникнуты состраданием к сражающейся России. Он говорил:

«Я вижу русских солдат, как они стоят на границе родной земли и охраняют поля, которые их отцы пахали с незапамятных времён. Я вижу, как они охраняют свои дома; их матери и жёны молятся — о да, потому что в такое время все молятся о сохранении своих любимых. Я вижу все десять тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом вырывались у земли, но там также существуют исконные человеческие радости, смеются девушки и играют дети, и на всё это наступает в отвратительной, бешеной атаке нацистская военная машина со своими щёлкающими каблуками, бряцающими оружием, одетыми с иголочки прусскими офицерами. Я также вижу тупую, вымуштрованную, послушную и свирепую массу гуннской солдатни, которая медленно и тяжело надвигается, словно рой ползущей саранчи».

Речь Черчилля потрясла не только англичан, но и руководителей СССР. Сталин не ожидал, что такой известный враг советской власти, как Черчилль, протянет ему руку помощи. 3 июля 1941 года, выступая по радио, он поблагодарил британского премьер-министра и спустя несколько дней написал ему письмо. Не только сам Черчилль, но и его близкие в годы Второй мировой войны стали союзниками СССР. В октябре 1941 года супруга премьер-министра Клементина Черчилль создала Фонд по сбору денег для сражающейся России. Первый взнос сделала она сама. За годы войны фондом было собрано более семи миллионов фунтов стерлингов. На эти деньги покупалось медицинское оборудование, рентгеновские аппараты, протезы для инвалидов, хирургические инструменты и медикаменты для советских госпиталей.

Руководство СССР высоко оценило труды миссис Черчилль. В 1945 году в Москве ей был вручен орден Трудового Красного Знамени. За годы войны Уинстон Черчилль трижды лично посетил Советский Союз. Впервые он приехал в Москву 12 августа 1942 года. В это время шли тяжелые бои под Сталинградом, и Сталин требовал от западных союзников как можно скорее открыть второй фронт в Европе.

Уинстон Черчилль родился 30 ноября 1874 года. Его отец был потомственным аристократом из рода герцогов Мальборо, а мать – дочерью богатого американского бизнесмена. В начальной школе Черчилль не отличался примерным поведением. За каждый проступок его нещадно пороли розгами. После школы Черчилль окончил военный колледж и был зачислен офицером в Королевский гусарский полк. Став военным, он писал матери:

«Я хочу совершить что-нибудь замечательное в этом мире. Слава – это лучшее, что может быть в жизни. Быть все время на виду, блистать, обращать на себя внимание – именно так должен поступать человек, чтобы стать героем в глазах публики».

За время военной службы Черчилль побывал в Индии, Африке и на Кубе. На войне он хотел попасть на передовую, чтобы лицом к лицу сразиться с врагами империи. Свои похождения Черчилль описывал в рассказах, которые охотно печатали известные британские газеты и журналы. Любовь к сочинению книг Черчилль сохранил до конца своих дней. Став всемирно известным политиком, он продолжал писать монументальные исторические труды. В доме Черчилля была устроена мастерская, в которой работали историки, корректоры и стенографисты. Они собирали документы, карты и другие материалы, после знакомства с которыми, обычно по ночам, Черчилль диктовал текст своего труда. В 1953 году за шеститомный сборник мемуаров «Вторая Мировая война» Черчиллю была присуждена Нобелевская премия по литературе. Однако лауреат, сославшись на высокую занятость, не приехал на вручение почетной награды.

Политическая карьера

Политическая карьера Черчилля началась в 1901 году. Сначала он был избран депутатом парламента, а позднее вошел в состав британского правительства. Поначалу публичные выступления и дебаты тяжело давались Черчиллю. Он не умел произносить красивые и увлекавшие слушателей речи, часто сбивался и путался в словах. С этим недостатком Черчилль боролся долгие годы. Он заучивал свои речи наизусть и репетировал выступления перед зеркалом. В 1911 году Черчилль был назначен на должность первого лорда адмиралтейства. Так в Англии называли военно-морского министра. При Черчилле британский флот был усилен линейными кораблями нового типа – дредноутами. Эти огромные плавучие крепости обеспечили господство Англии на море в годы Первой мировой войны. После поражения британских войск в Галлиполи Черчилль был смещен с занимаемых постов и отправлен на фронт. В 1917 году он возвращается в большую политику с очередной невероятной идеей – начать военную интервенцию Антанты в охваченную революцией Россию. Октябрьский переворот и приход к власти большевиков Черчилль воспринял как трагедию планетарного масштаба.

За первые 30 лет своей политической карьеры Черчилль дважды переходил из одной парламентской партии в другую. Такое непостоянство Черчилля раздражало многих британских политиков. В начале 1930-х годов обозреватель Гардинер писал о нем:

«Его презирали тори, которых он отверг, но к которым вернулся, к нему подозрительно относились либералы, на плечах которых он вознесся к власти, его ненавидели лейбористы, которых он презирал и унижал и в котором они видели потенциального Муссолини, только и ждущего всплеска реакции, чтобы проявить себя».

В 1929 году Черчилль проиграл парламентские выборы и подал в отставку. Вдали от политических баталий любимым хобби Черчилля стала живопись. Дома и в поездках по миру Уинстон всегда держал рядом с собой мольберт и масляные краски. В основном он писал пейзажи. Всего кисти Черчилля принадлежит около пятисот картин. Так, по его словам, он спасался от приступов депрессии. В своем имении в Чартвелле Черчилли разбили роскошный сад и содержали большой штат прислуги. В семье росли пятеро детей. Черчиллей часто навещали высокопоставленные гости. В дни приемов столы ломились от изысканных блюд и дорогих напитков. «Мои вкусы предельно просты. Я легко довольствуюсь самым лучшим» - говорил Черчилль вслед за Оскаром Уайльдом.

Символ британской нации

В годы Второй мировой войны Черчилль стал для всего мира символом британской нации. Он говорил:

«Непобедимость заключается в самом себе, возможность победы зависит от врага».

Уинстон Черчилль ежедневно работал над собственным имиджем. На публике он всегда появлялся в идеально выглаженном костюме с галстуком бабочкой и с неизменной толстой сигарой во рту. В объективе кинокамеры премьер-министр охотно играл на публику – крутил шляпу на трости, проворно взбирался на танки и укрепления. Веселый, живой и остроумный аристократ буквально очаровывал простых англичан.

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Летом 1940 года Франция была разгромлена. Англичане готовились к вторжению немцев на британские острова. На южном побережье Англии были срочно установлены противотанковые ежи и заграждения из старых автомобилей и тележек. Чтобы запутать врага, местные жители сняли все дорожные указатели с названиями деревень и железнодорожных станций. В отряды самообороны вступило полтора миллиона ополченцев. В армию призвали всех мужчин от 18 до 50 лет. В это время каждый второй рабочий страны уже трудился на военных заводах. 16 июля 1940 года Гитлер отдал приказ о подготовке вторжения в Великобританию. Ключевую роль он отводил авиации, которая должна была разбомбить крупные города и сломить боевой дух англичан. 7 сентября почти тысяча немецких самолетов атаковали Лондон. В городе запылали пожары. Население охватила паника. Налеты совершались почти каждый день. Всего за два месяца немцы сбросили на Британию около 100 тысяч фугасных и около миллиона зажигательных бомб. Погибли 23 тысячи человек, еще 250 тысяч остались без крова.

Черчилль и его супруга лично помогали людям, пострадавшим от бомбежек. При участии Клементины были организованы девять столовых для рабочих. Во время бомбежек Лондона она вместе с простыми жителями поднималась на крыши домов, чтобы тушить зажигательные бомбы. В годы войны Черчилль работал по 15-16 часов в сутки. Рабочий день премьер-министра начинался около полудня. Несмотря на огромные нагрузки, Черчилль никогда не страдал отсутствием аппетита. Утром для него готовили плотные завтраки с отбивными и беконом. На обед обычно подавали устрицы, жареную оленину или молодых куропаток, а также разнообразные десерты. Кроме этого, на столе всегда были портвейн и французский коньяк, который Черчилль употреблял почти ежедневно и в больших количествах.

Поздним вечером Черчилль принимал с докладами политиков и генералов. Ко сну премьер-министр отходил не раньше 3-4 часов утра. Такой распорядок очень скоро сказался на его здоровье. Черчилль перенес несколько сердечных приступов, но, несмотря на это, никогда не терял оптимизма. «В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо себя чувствовать» - говорил премьер-министр. В годы войны он много ездил по миру. В общей сложности Черчилль провел на кораблях и самолетах больше тысячи часов и преодолел свыше 200 тысяч километров.

Отношения Черчилля со Сталиным в годы войны были доверительными. Во время визита в Москву в октябре 1944 года Черчилль устроил для советских делегатов роскошный прием с торжественным обедом, и Сталин впервые в своей жизни посетил британское посольство. В ответ советский лидер пригласил Черчилля на балет в Большой театр. В день отлета британской делегации Сталин лично приехал на аэродром, чтобы попрощаться с премьер-министром.

Послевоенные годы

Послевоенные годы стали для Черчилля временем тяжелых испытаний. В 1945 году он проиграл парламентские выборы и был вынужден подать в отставку. В 47 году его настиг новый удар. Британский парламент предоставил независимость Индии, против чего он горячо возражал. После отставки Черчилль много путешествовал и писал. Но уйти из политики насовсем у него не получилось. В 1951 году на фоне разразившегося в стране экономического кризиса 77-летний Уинстон Черчилль вновь стал премьер-министром Великобритании, но превзойти самого себя в 50-е годы Черчиллю уже было не суждено. Послевоенные проблемы страны требовали новых нестандартных подходов и были слишком сложны для человека, обремененного мировой славой. Достичь прежнего триумфа помешало и пошатнувшееся здоровье. Перенесенный инсульт и проблемы со слухом вынудили Черчилля расстаться с большой политикой. 5 апреля 1955 года он подал королеве прошение об отставке. Воскресным днем 24 января 1965 года Уинстон Черчилль ушел из жизни. В 2002 году англичане признали его величайшим британцем в истории.

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