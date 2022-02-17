Кем был настоящий профессор Мориарти

У многих литературных персонажей были реальные прототипы. Существовали такие и у героев знаменитого романа Артура Конан Дойла. Так, на создание гениального злодея профессора Мориарти писателя вдохновил Адам Ворт, руководивший огромной преступной сетью. Его историю читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Шерлок" Кадр из сериала "Шерлок"

Адам Ворт родился в 1844 году в бедной еврейской семье на территории Германии, но когда мальчику исполнилось пять лет, вместе с родителями и двумя братьями он переехал в США. Семья жила бедно, Адам, желая лучшей жизни, решил пойти своим путем и в 1858 году году сбежал из дома, отправившись в Бостон, а затем перебрался в Нью-Йорк. Возможно, он стал бы добропорядочным гражданином, но начавшаяся Гражданская война оказала на его жизнь очень большое влияние и изменила судьбу.

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Прибавив себе 4 года, семнадцатилетний Адам отправился на фронт добровольцем и уже спустя пару месяцев получил звание сержанта. А в 1862 году Ворт был ранен и в госпитале узнал, что почему-то считается погибшим. Эта ситуация подтолкнула Адама к первому серьезному мошенничеству. Оказавшись “умершим”, Ворт начал вербоваться в армию под разными фамилиями, получая причитающееся вознаграждение, а затем исчезая и снова появляясь в качестве добровольца под другим именем. В итоге в конце войны Ворт окончательно сбежал и отправился в Нью-Йорк.

Здесь он быстро создал собственную банду, которая занималась кражами, но опыта у Ворта еще не было, поэтому его довольно быстро поймали и отправили в тюрьму на три года. Но преступнику удалось бежать из-под стражи уже через несколько месяцев.

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Ворт решил, что поначалу в Нью-Йорке ему понадобится покровительство и сумел заручиться поддержкой скупщицы краденых вещей и организатора преступлений Фредерики Мендельбаум. В то же время он знакомится с вором Чарли Буллардом, которому помог сбежать из тюрьмы. Они становятся лучшими друзьями и сообщниками на долгие годы. Из-за угрозы быть пойманными после кражи огромной суммы и ценных бумаг из одного крупного американского банка, подельники спешно бежали из США, отправившись в Европу.

Прибыв в Ливерпуль, Адам и Чарли сменили имена. Первый стал Генри Джадсоном Рэймондом, финансистом, второй — нефтепромышленником Чарльзом Уэллсом. Вскоре они развернули преступную деятельность и в Европе, только теперь к ним примкнула еще Китти Флинн, на которой женился Чарли.

Из Ливерпуля преступная троица переехала в Париж, где открыла ресторан, на третьем этаже которого расположился нелегальный игорный дом. Не перестали друзья участвовать и в других преступлениях.

Через некоторое время Ворт уехал в Лондон. Под именем Генри Рэймонда он вел жизнь добропорядочного джентльмена в роскошном особняке. Но этот законопослушный гражданин на самом деле вел двойную жизнь и был главарем банды профессиональных преступников, совершавших кражи и невероятные аферы. При этом от своих подчиненных Ворт требовал умения думать и ни в коем случае не применять ни к кому насилия.

За Вортом безуспешно охотился Уильям Пинкертон, сын знаменитого Алана Пинкертона, но доказательств причастности Адама Ворта к преступлениям у него не было.

Поймать Ворта с поличным удалось чудом. Адам отправился вызволять своего давнего друга Чарли Булларда из тюрьмы в Бельгии, но тот скончался в камере до его приезда. Смерть давнего друга стала для Ворта потрясением. Он зачем-то совершил непонятный поступок: решил ограбить почтовую карету, был пойман и отправился в тюрьму на семь лет.