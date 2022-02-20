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1 час назад

В соцсетях восхищаются китайской моделью-«роботом»: видео

Мира Маркина

Instagram-аккаунт @crazyforcouture выложил ролик с фотосессии необычной модели. Женщина двигается невероятно ритмично и четко, будто оживший робот. Видео быстро стало вирусным и набрало 83 тысячи лайков. Подписчики делятся на два лагеря: одни восхищаются профессионализмом модели, другие считают ее движения жутковатыми.

Большинство пользователей согласилось, что женщина знает, как работать качественно и профессионально. Модель двигается подобным образом, чтобы сэкономить время и силы фотографа.

«Она по-настоящему профессиональная модель».

«Она умеет делать деньги. Никакой драмы на съемочной площадке, отлично справляется со своей задачей».

«Люди не понимают, но такая модель — настоящая жемчужина. Особенно в рекламной индустрии, с ней так легко работать».

«Эта женщина — мастер своего дела, профессионал! С такими очень легко работать. Для непонятливых из комментов поясняю — это очевидно фотосессия для товаров, возможно, для каталога».

Некоторые подписчики нашли такую работоспособность пугающей.

«Когда вижу перед собой робота, я понимаю, что это робот».

«Мне от этого как-то не по себе».

«Это странно».

В комментариях также отметили, что женщина на видео — возможно, пользовательница TikTok @nelleetywania56. Аккаунт заполнен роликами с моделью, где та работает столь же профессионально.

TikTok @nelleetywania56

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