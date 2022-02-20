Волочкова пытается отсудить у Большого театра 95 млн рублей

«Большой театр повторно попросил, чтобы из банка истребовали информацию о зачислениях Анастасии. Оттуда пришел ответ, что никаких зачислений нет. Театр сообщил суду, что они договорились с банком, что банк даст другую специальную для них информацию. Для нас это нонсенс, как можно с банком было о чем-то договариваться, учитывая, что банк отвечал по запросу суда. Мы отдельно этот вопрос рассмотрим и обратимся в Следственный комитет»,