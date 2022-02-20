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26 минут назад

Волочкова пытается отсудить у Большого театра 95 млн рублей

Катерина Саломе

Многолетняя война балерины Анастасии Волочковой и Большого театра в самом разгаре. Артистка требует выплату в размере 95 миллионов рублей за 20 лет работы. Подробностями дела с изданием StarHit.ru поделился адвокат танцовщицы Евгений Корчаго.

Волочкова пытается отсудить у Большого театра 95 млн рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Волочковой, по документам с 2003 года она числится сотрудницей Большого, но зарплату при этом артистка не получает. Как отметил Корчаго, руководство театра, в свою очередь, предоставило документы о том, что Анастасия получала деньги. Вот только в качестве доказательства они предоставили не банковские квитанции, а штатные ведомости.

«Большой театр повторно попросил, чтобы из банка истребовали информацию о зачислениях Анастасии. Оттуда пришел ответ, что никаких зачислений нет. Театр сообщил суду, что они договорились с банком, что банк даст другую специальную для них информацию. Для нас это нонсенс, как можно с банком было о чем-то договариваться, учитывая, что банк отвечал по запросу суда. Мы отдельно этот вопрос рассмотрим и обратимся в Следственный комитет»,

— рассказал Корчаго, добавив, что следующее заседание назначено на 8 апреля.

Читайте также о том, Волочкова рассказала о скандале на телевидении.

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