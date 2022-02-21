Израильский мошенник Шимон Хают, известный как «аферист из Tinder», нашел новый способ заработка в интернете. Об этом сообщает TMZ.

Мужчина начал продавать видеооткрытки в специальном приложении. За первые три дня своей новой деятельности он заработал 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей). Шимон Хают за деньги записывает поздравления на день рождения или шуточные сообщения. Стоимость одного видео - 200 долларов (15 555 рублей). Если ролик предназначен для бизнеса, его стоимость в десять раз больше.