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1 час назад

"Девочка моя синеглазая": что стало с Женей Белоусовым

Мария Иглина

Многие знают Женю Белоусова по песням "Девчонка-девчоночка" и "Девочка моя синеглазая". И каждой из них уже более 30 лет. Самого артиста уже нет на этом свете. "Рамблер" решил вспомнить о творчестве Жени Белоусова и о том, каким он был еще при жизни.

"Девочка моя синеглазая": что стало с Женей Белоусовым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С самого детства Женя мечтал стать артистом. Он ходил в музыкальную школу и выступал со школьным ансамблем. После окончания школы Белоусов выучился на слесаря-ремонтника, но про свои мечту так и не забыл. Какое-то время, как и многие другие начинающие звезды, он выступал в ресторанах. И во время одного из таких выступлений юношу заметил продюсер Бари Алибасов. Он пригласил Белоусова в группу "Интеграл", в которой в разное время выступали такие артисты, как Марина Хлебникова, Юрий Лоза и многие другие.

Группа "Интеграл" так и не сделала Женю знаменитым, это произошло немного позже, когда в 1988 году он исполнил песню "Девочка моя синеглазая". Потом артист записал еще несколько песен и отправился на гастроли по всему СССР. А затем Белоусов написал еще одну свою популярную песню — "Девчонка-девчонка". Тогда артист мог дать целых 14 сольных концертов подряд в московских Лужниках.

В 1996 году Женя Белоусов выпустил свой последний альбом "И опять о любви". Однако его популярность в 1990-е уже начала падать. На фоне этого артист начал злоупотреблять алкоголем, и у него развился острый панкреатит. В марте 1997 года Белоусова госпитализировали с приступом, тогда же у него случился геморрагический инсульт. Через некоторое время артисту сделали операцию на головном мозге, и второго июня Женя Белоусов скончался в больнице.

В своем последнем интервью артист сказал, что он хочет быть счастливым человеком, однако у него это не получается.

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