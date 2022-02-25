Как живет и чем занимается старший сын Владимира Высоцкого

У Владимира Высоцкого два сына. Старшему из них, Аркадию, 59 лет. Он человек не публичный и не любит повышенное внимание к своей персоне, но кое-что о нем все же известно.
Аркадий Высоцкий, в отличие от своего младшего брата Никиты, не любит общаться с прессой. Он редко выходит в свет и дает интервью, а является противником активного ведения социальных сетей.
Изначально Аркадий планировал связаться свою жизнь с точными науками. Он поступил в МГУ на математический факультет, но вскоре понял, что ему это не по душе. После этого он поступил во ВГИК и даже снялся в нескольких небезызвестных фильмах. В их числе картина «Чужая белая и рябой», которая вышла на экраны в 1986 году. К слову, его однокурсницей была Рената Литвинова.
Аркадий Высоцкий нашел себя за кадром. Последние 30 лет он пишет сценарии. Он приложил руку не менее чем к 20 фильмам и сериалам. Аркадий работал над такими картинами, как «Письма к Эльзе», «Неотложка-2», «Батюшка», «Три дня до весны», «Тот, кто читает мысли» и другие.
Еще будучи студентом Аркадий обзавелся семьей. Всего за спиной сына Высоцкого три брака и пятеро детей. Его младшим наследникам сейчас 17 и 16 лет, сообщает «Экспресс газета».
59-летний Аркадий не забывает об отце, но в отличие от младшего брата, он не хочет зарабатывать на его имени. Напомним, что Никита Высоцкий является директором музея имени своего отца, а также участвует во всех мероприятиях, связанных со знаменитым музыкантом. Помимо этого он стал сценаристом фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», который не оценили поклонники творчества Владимира. Не исключено, что когда-нибудь и Аркадий решится написать сценарий к фильму об отце.