Главным героем TikTok на этой неделе стал не певец, не танцор и даже не котик — в соцсети набирает популярность ролик со старым буддийским монахом из Таиланда. Мужчину на видео зовут Луанг Пхо Яий, ему 109 лет. Возраст тайского монаха — главная загадка: в комментариях и в различных СМИ утверждают, что ему 120, 128 лет или даже 163 года. Луанг Пхо Яий очень слаб и сейчас находится в больнице, куда его приехали навестить внучки. Девочка слева — правнучка монаха, а сам ролик выложил кто-то из семьи под ником @auyary13. Видео набрало 82 млн просмотров, 5 млн лайков и 194 тысячи комментариев.
Пользователи желают дедушке долгих лет и восхищаются его силами.
«Обалдеть, я в полном шоке. Сколько духа тут в этом человеке. Респект. Не каждый сможет».
«Это буддийский монах и у него дар исцелять людей. Они там практически ничего не едят, чтобы совершенствоваться».
«Господи, этот человек самый чистый и добрый, поэтому бог подарил ему долгую жизнь».
«Встретились два АНГЕЛА, у обоих ЧИСТЫЕ ДУШИ».
«Смотришь, и понимаешь, как дорога Жизнь для этого мудрого человека».
Ранее «Рамблер» показывал видео, где за мужчиной бежит медведь.
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