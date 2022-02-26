Главным героем TikTok на этой неделе стал не певец, не танцор и даже не котик — в соцсети набирает популярность ролик со старым буддийским монахом из Таиланда. Мужчину на видео зовут Луанг Пхо Яий, ему 109 лет. Возраст тайского монаха — главная загадка: в комментариях и в различных СМИ утверждают, что ему 120, 128 лет или даже 163 года. Луанг Пхо Яий очень слаб и сейчас находится в больнице, куда его приехали навестить внучки. Девочка слева — правнучка монаха, а сам ролик выложил кто-то из семьи под ником @auyary13. Видео набрало 82 млн просмотров, 5 млн лайков и 194 тысячи комментариев.