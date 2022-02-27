Три страны мира, где мужчины живут дольше женщин

По данным ВОЗ, в мире существуют всего три государства, где продолжительность жизни мужчин выше, чем у женщин. В среднем, мужчины живут 70 лет, а женщины на пять-десять лет больше. "Рамблер" выяснил, что это за страны.

Катар

Одна из самых богатых стран Ближнего Востока, мировой лидер по ВВП на душу населения. Власти Катара тратят огромные суммы на поддержание здравоохранения.

Медицинскую систему Катара отличают общедоступность услуг, высококвалифицированные сотрудники и новейшее оборудование. В связи с этим продолжительность жизни мужчин в стране составляет 78 лет, женщин – 76,6 лет.

Иордания

В совершенно иных условиях находится королевство Иордания, зажатая между Сирией на севере и Саудовской Аравией на юге. Почти всю площадь Иордании занимают пустыни, а это значит ограниченные ресурсы, недостаток воды и энергии.

Но, несмотря на высокие показатели бедности и преступности, уровень медицины в Иордании даже выше, чем в России. Поэтому мужчины в среднем доживают до 78.8 лет, а женщины – до 77.1 лет.

Афганистан

Большинство афганских медработников эмигрировало в соседние страны. В целом, страна находится в упадке. А средние показатели продолжительности жизни у обоих полов здесь практически одинаковы: у мужчин 63,3 года, у женщин – 63,2 года.