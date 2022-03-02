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4 часа назад

Юрий Антонов рассказал о самочувствии после операции

Мария Каткова

Эстрадный певец Юрий Антонов рассказал, как чувствует себя после операции, которую сделал летом 2021 года. Об этом сообщает StarHit.

Юрий Антонов рассказал о самочувствии после операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Антонов рассказал, что до сих пор находится в клинике на реабилитации. Он планировал провести концерт в апреле, но его пришлось отменить по состоянию здоровья.

"У меня была операция на колене, и сейчас каждый день в госпитале я прохожу реабилитацию. Но реабилитация идет так туго. Нет никакой возможности репетировать. К сожалению, сейчас сделать концерт не получается"

В 2021 году Антонову сделали операцию по замене сустава. Ради хирургического вмешательства он отправился в Вену. Теперь ему нужен период для реабилитации.

Ранее сообщалось, что Николаева могут признать недееспособным.

Люди,Юрий Антонов,
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