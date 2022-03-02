Юрий Антонов рассказал о самочувствии после операции

Эстрадный певец Юрий Антонов рассказал, как чувствует себя после операции, которую сделал летом 2021 года. Об этом сообщает StarHit.
Антонов рассказал, что до сих пор находится в клинике на реабилитации. Он планировал провести концерт в апреле, но его пришлось отменить по состоянию здоровья.
"У меня была операция на колене, и сейчас каждый день в госпитале я прохожу реабилитацию. Но реабилитация идет так туго. Нет никакой возможности репетировать. К сожалению, сейчас сделать концерт не получается"
В 2021 году Антонову сделали операцию по замене сустава. Ради хирургического вмешательства он отправился в Вену. Теперь ему нужен период для реабилитации.
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