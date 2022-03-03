Русские гении с ограниченными возможностями, которые покорили мир

Жизнь людей с ограниченными физическими возможностями нелегка. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры они невидимы обществу. Однако физические недуги вовсе не означают, что человек не добьется успеха. Порой даже серьезные ограничения не могут остановить тех, кто горит любимым делом. "Рамблер" расскажет о трех русских гениях, которые добились успеха вопреки своим диагнозам.
Николай Островский стал законодателем новой драмы и догнал Шекспира по числу поставленных в театре пьес. Главенствующую роль в его произвидениях занимал простой человек и его жизненные трудности. Но главное – он написал роман «Как закалялась сталь». К сожалению, в юности у автора произошло «окостенение» позвоночника. В 36 лет писатель стал слепым и парализованным. Он не вставал с кровати, но продолжал писать книгу, диктуя ее своей помощнице.
По мотивам истории летчика Алексея Маресьева была написана «Повесть о настоящем человеке». Всю жизнь он был очень активен и боролся за права людей с ограниченными возможностями. Во время Великой Отечественной войны ему ампутировали обе ступни, но несмотря на это, он вернулся на службу. Маресьев стал один из немногих, кто прошел медкомиссию и стал летать с протезами.
Константин Циалковский был пятым ребенком в семье и не отличался крепким здоровьем. В 9 лет он перенес тяжелую скарлатину и почти полностью потерял слух. Проблемы были настолько сильными, что учиться в гимназии он больше не мог и перешел на домашнее обучение. Несмотря на некоторую изоляцию от общества, глухота не помешала ему написать множество трудов в области физики, химии и аэродинамики, которые заложили основу космонавтики. Не зря его называют отцом космонавтики.