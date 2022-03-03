Судьба российского спецназовца, прошедшего пять воин

Анатолий Лебедь - легенда российского спецназа, прошедший пять войн, которому товарищи дали прозвище Рэмбо. Слушая рассказы о подвигах Анатолия от него самого или его сослуживцев, сложно было поверить, что такое могло случиться на самом деле.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Свой воинский путь Лебедь начал в 1981 году, когда его призвали на срочную службу в ВДВ. В армии он и решил связать всю жизнь с воинской службой. На это решение повлияли рассказы его деда, который прошел Великую Отечественную войну.

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После срочной службы Анатолий Лебедь отправился на обучение в Ломоносовское военное авиационно-техническое училище, а в 1987 году отправился в Афганистан, где заложил фундамент своей будущей славы лихого вояки.

Афган

В армии Лебедь служил борттехником и летал на вертолете Ми-8. “Вертушка” эвакуировала раненых, перевозила припасы и доставляла группы спецназа ГРУ к месту операций. Бортовой техник в таких ситуациях не должен покидать машину и принимать участие в бою, однако Анатолий частенько нарушал это правило.

Один из самых известных эпизодов того времени произошел, когда группу разведчиков неподалеку от места эвакуации прижал к земле пулемет. Лебедев со вторым пилотом бросились на звуки стрельбы. Используя фактор внезапности, они смогли незаметно подобраться к огневой точке и забросать её гранатами.

Это дало спецназу возможность выйти из опасного положения, но “духи” услышали взрывы, заметили Анатолия с пилотом и бросились за ними. Те рванули к вертолету, на бегу бросая гранаты за спину, а когда наступательные гранаты с радиусом разлета осколков в 5-10 метров закончились, в дело пошли оборонительные “лимонки”, которые разлетаются на 200 метров.

Фортуна любит смельчаков, иначе объяснить тот факт, что оба храбреца добрались до вертолета невредимыми невозможно. Тогда-то к Лебедю и приклеилось прозвище “Рембо”.

Балканы

После войны в Афганистане Анатолий Лебедь попытался найти себя в гражданской жизни. Это ему плохо удавалось: времена тогда были лихие, при разгуле бандитизма и упадке армии бывшим воякам трудно было найти себе место.

А потом грянул конфликт в Югославии, и Анатолий, не раздумывая, поехал туда. Об этой странице жизни героя известно мало, но вернулся он домой в конце 90-х, как раз к началу Второй чеченской кампании.

Дагестан и Чечня

В 1999 году исламские боевики с территории Чечни предприняли вооруженный рейд в Дагестан. Существовала угроза потери Россией целой республики, и тогда правительство приняло решение начать войсковую операцию, что по сути стало началом Второй Чеченской кампании. Лебедь уехал туда добровольцем.

Сначала он воевал в составе сводного милицейского отряда, а позже, когда боевиков вытеснили на территорию Чечни, заключил контракт с Минобороны и поступил на службу в должности заместителя командира разведывательной группы 218-го батальона 45-го отдельного полка спецназа ВДВ, где занял самое опасное место и стал старшим головного дозора.

В 2003 году Анатолий Вячеславович получил свое самое тяжелое ранение - в горах Шатойского района он наступил на противопехотную мину, в результате чего была серьезно повреждена правая нога Лебедя. Хирург, который проводил операцию, не смог спасти стопу целиком: часть пришлось ампутировать, а конечность заменил протез.

Несмотря на серьезность травмы, Лебедь за несколько месяцев смог восстановиться и добиться возвращения в строй. Это уникальный случай, когда человек со второй группой инвалидности продолжает нести службу наравне со всеми остальными.

Уже будучи инвалидом он провел свой самый результативный бой - в 2005 году при прочесывании леса в Веденском районе. По оперативной информации, тут было большое скопление боевиков, однако обнаружить их техническими средствами не удалось, и тогда для решения задачи отправили разведчиков.

Лебедь, как обычно, был старшим головного дозора. Во время зачистки он вывел группу аккурат к позициям боевиков, где троица бойцов столкнулась нос к носу с караулом на посту. Времени раздумывать не было, и Анатолий принял решение атаковать.

Внезапный налет дал шокирующий по своей эффективности результат. На стрельбу из выкопанной и замаскированной землянки начали вылезать “духи”, но троица открыла плотный огонь и начала забрасывать врагов гранатами. Думая, что на них вышли основные силы, боевики бросились наутек, не обращая внимания на выстрелы и раненых товарищей.

В том бою дозор уничтожил более 80 бандитов. Наградная комиссия пришла к выводу, что если бы вместо атаки дозор начал передавать информацию основным силам, то был бы уничтожен. За этот подвиг Анатолия Лебедя наградили звездой Героя Российской Федерации. Награду вручал лично президент Путин.

Грузия

Довелось Анатолию принять участие и в грузино-осетинском конфликте. Разведка ВДВ шла по территории Грузии, не боясь никаких препятствий: на передней броне головного БТР сидел сам Лебедь.

Во время движения колонна внезапно выехала прямо к укреплению, которое удерживали 22 грузинских спецназовца. Вместо того, чтобы завязать бой, Анатолий один вышел на переговоры с офицером и убедил его сдаться. Там же были захвачены американские «Хаммеры» с секретной электронной начинкой.

Несколькими днями позже разведчики дошли до Поти, где заминировали и пустили на дно катера грузинского флота. И они дошли бы до Тбилиси, но не пришлось.

Связь в войсках тогда налажена не была, а изначально десантники получили задачу идти вперед. И когда Грузия уже сдалась, только расторопный офицер на машине смог догнать и остановить колонну бронетехники.

Смерт

Из жизни Анатолий Лебедь ушел 27 апреля 2012 года. Злая ирония заключается в том, что Герой России, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени, Ордена Мужества и Ордена Красной Звезды, человек, прошедший такое количество сражений, погиб на гражданке в ДТП.

Мотоцикл Лебедя потерял управление и налетел на бордюр в районе парка “Сокольники”. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой.