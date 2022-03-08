Как дочь Байрона стала первым программистом

Ее имя, которое стало известно в науке спустя десятилетия после смерти, до сих пор остается в тени мужчин-ученых, хотя ее вклад в развитие программирования поистине огромен. Она первой заявила о том, что будут созданы вычислительные машины и даже создала для них несколько алгоритмов. Ее имя носит один из языков программирования. Звали эту гениальную женщину Ада Лавлейс и кроме того, что она была гениальным математиком, также являлась единственной законорожденной дочерью знаменитого Байрона. Как дочь поэта-романтика стала первым в мире программистом, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Margaret Sarah Carpenter Margaret Sarah Carpenter

Мать Ады, Анна Милбэнк увлекалась математикой и очень переживала, что дочь унаследует от отца, Джорджа Байрона, страсть к сочинительству, взрывной темперамент и склонность к романтике. Поэтому позаботилась о том, чтобы девочка помимо литературы, языков, музыки и других гуманитарных наук занималась и точными: геометрией, химией, алгеброй. Последние увлекали маленькую Аду гораздо больше. Кстати, отца девочка так и не увидела: Джордж и Анна развелись, когда малютке исполнился всего месяц, а затем Байрон навсегда покинул Англию.

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С возрастом интерес Ады к точным наукам лишь возрастал: она пыталась при помощи различных устройств воспроизвести полет птиц, делала чертежи летательных аппаратов.

Когда юная Ада начала выходить в свет, то познакомилась с настоящими гениями своего времени: Чарльзом Диккенсом, Майклом Фарадеем, Давидом Брюстером, Августом де Морганом и другими. Но самое сильное влияние, которое, в общем-то, определило судьбу девушки в науке, оказал на Аду профессор математики Чарльз Бэббидж, который изобрел логарифмическую машину, способную производить вычисления с точностью до 20 знаков. Именно ее впоследствии назвали первым в мире компьютером.

Antoine Claudet

Ада приняла решение полностью посвятить себя науке, изучала математический анализ, вела переписку с Бэббиджем и преподавала. Даже выйдя замуж и родив троих детей Ада (получившая по мужу титул графини Лавлейс) не отреклась от любимого дела. Супруг не был против и даже поддерживал ее финансово.

Труд Ады, представляющий собой переводы статей и лекций Чарльза Бэббиджа о принципах работы и устройстве его логарифмической машины, а также дополнения самой Лавлейс о примерах возможностей применения изобретения профессора на практике стали веским основанием, чтобы назвать ее первым программистом в мире. Кроме того, Ада дополнила текст собственными комментариями, сделав его почти в 3 раза объемнее. В частности, в них Лавлейс сделала разработку плана операций для машины.