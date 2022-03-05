Стивен Кинг не хочет продлевать контракты на издание книг в России

Американский писатель, автор книг «Оно», «Поберг из Шоушенка» и «Кэрри» Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание книг в России. Об этом стало известно из Twitter-аккаунта писателя.

Официальный отказ от писателя пока не поступал. Кинг сделал репост публикации канадского писателя Линвуда Барклая. Тот отметил, что отказался заключать новые контракты на издание своих произведений в России.

«Я признаю, что жертва не велика, эффект метеоризма в ураган, но я не собираюсь продлевать свои контракты с издательствами из России», — написал автор.

На что Стивен Кинг ответил: «Я тоже нет».

Ранее писатель негативно отзывался о действиях России в Украине. Ранее автор запостил фотографию себя в футболке с надписью «Я на стороне Украины». Писатель подписал фотографию: «Обычно я не публикую свои фото, но сегодня исключение».