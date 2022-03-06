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2 часа назад

Как окончил свои дни самый страшный немецкий каратель

Русская семеркаРусская семерка

Самым злым эсэсовцем этого военного преступника назвал американский историк Второй мировой войны Крис Бишоп. Большинство специалистов, изучавших личность Оскара Пауля Дирлевангера, пришли к выводу, что это был психически больной человек, обуреваемый патологической страстью к насилию.

Как окончил свои дни самый страшный немецкий каратель
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Вояка, коррупционер-растратчик, педофил

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Военная карьера Дирлевангера началась в Первую мировую, на которой он стал обладателем двух Железных крестов. Служа в пулеметной роте гренадерского полка, этот шваб дорос до командира данного подразделения. Был несколько раз ранен. Получил звание лейтенанта.

Милитаристские замашки Оскар Дирлевангер не оставил и по возвращении домой после заключенного в Первой мировой перемирия. В составе фрайкора (полувоенные организации, действовавшие в Германии и Австрии в XVIII – XX вв.) он в начале 1920-х годов громил прокоммунистические митинги, проходившие на территории нескольких земель Германии. Был ярым антисемитом, что даже помешало учебе в коммерческой школе, откуда Дирлевангера выгнали.

Его вообще до Второй мировой много откуда выгоняли, поскольку он был не только отъявленным мерзавцем, но еще и вором. Именно такие подонки, не обремененные «химерой совести», и оказались впоследствии востребованы Гитлером для реализации его маниакальных планов.

Поначалу же Дирлевангера прогнали даже из Национал-социалистической немецкой рабочей партии (восстановился только спустя четыре года). Он служил в нескольких банках, был управляющим текстильной фабрики. И везде его уличали в финансовых аферах, за которые он чуть не угодил в тюрьму. После прихода к власти нацистов Дирлевангер выбил себе назначение в учреждение одного из немецких городов, ведавшее занятостью. Там предприимчивый шваб начал снова присваивать казенные деньги и плести интриги.

В 1934 году Дирлевангера уличили в сексуальной связи с 13-летней немкой из Союза немецких девочек (подразделение гитлерюгенда, куда входили дети в возрасте от 7 до 14 лет) и посадили на два года. Воинского звания, наград, членства в партии и ученой степени доктора наук – всего этого осужденного лишили.

Все сначала

После выхода из тюрьмы по совету знакомого Готтлоба Бергера Дирлевангер отправился добровольцем на войну в Испании. Он служил в Испанском иностранном легионе, в немецком добровольном боевом соединении «Кондор», воевавшем на стороне франкистов, а также в танковом подразделении. Получил Испанский крест. Вернувшись в Германию, Дирлевангер весной 1940 года добился снятия с себя обвинения в педофилии и возвращения всех отобранных у него регалий. В партии он также был восстановлен.

В СС Дирлевангера сосватал все тот же Готтлоб Бергер, один из высших чинов этой нацистской организации. Для Оскара нашли работу, заключавшуюся в эффективном использовании осужденных браконьеров. Получив чин оберштурмфюрера, Дирлевангер стал командиром штрафного подразделения СС, названного впоследствии его фамилией. Вначале это была команда, потом батальон, к лету 1944-го – уже «Особая бригада СС «Дирлевангер», а незадолго до разгрома гитлеровской Германии – гренадерская дивизия.

В своей тарелке

Дирлевангер отныне и до мая 1945-го, когда его арестовали союзники, пребывал в своей стихии – эсэсовец командовал такими же человеческими отбросами, как и он сам, моральных принципов у «Дирлевангера» не существовало. Подчиненное главному управлению СС подразделение до 1943 года пополнялось только осужденными браконьерами. Белорусские партизаны основательно потрепали этих криминальных охотников за четвероногими и пернатыми, поэтому Дирлевангер в начале 1943 года начал увеличивать численность своего формирования за счет местного населения, в его батальон вошли украинские и русские добровольцы, этнические немцы. Потом в «Дирлевангер» стали брать уголовников из числа военнослужащих вермахта и СС, а также немецких политзаключенных.

«Дирлевангер» в полной мере проявил свою звериную сущность в Белоруссии, где подразделением было сожжено вместе с жителями несколько деревень (в том числе знаменитая Хатынь). Подчиненные Оскара Дирлевангера подавляли варшавское и словацкое восстания. В апреле 1945 года остатки дивизии были окружены на территории германской земли Бранденбург и взяты в плен.

Что стало с Дирлевангером

В последних боях своей дивизии Дирлевангер не участвовал: он после ранения отсиживался в тылу. В начале мая, за два дня до Победы, его арестовали в городе Альтсхаузене французские солдаты. А местную тюрьму, куда посадили Дирлевангера, охраняли поляки, служившие во французском оккупационном корпусе. Через месяц они дознались, что за эсэсовец у них сидит, и забили его до смерти.

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