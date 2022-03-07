«Не хочется говорить по-русски»

Спецоперация по защите населения Донбасса и демилитаризации Украины без преувеличения стала центральным мировым событием. Соцсети, СМИ, бары и парикмахерские — в том или ином виде эта тема обсуждается повсюду. При этом версии событий в изложении российских и западных журналистов зачастую сильно отличаются друг от друга. В американских и европейских СМИ Россия представлена как страна-агрессор, совершившая немотивированное нападение на миролюбивое демократическое государство. Неудивительно, что на этом фоне в прессе и соцсетях появились публикации об ухудшении отношения к россиянам на Западе: выходцы из России все чаще сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку и подвергаются нападкам. Внимание на эту проблему обратила уполномоченная по защите прав человека в России Татьяна Москалькова, заявившая, что российских студентов начали отчислять из университетов Франции, Чехии, Бельгии и других стран. Она даже обратилась по этому поводу к комиссару по правам человека Совета Европы. «Лента.ру» пообщалась с российскими студентами иностранных вузов и выяснила, как изменилось отношение к ним в связи с событиями на Украине, с какими трудностями они столкнулись и что собираются делать дальше.

Фото: Nacho Doce / Reuters Nacho Doce / Reuters

Чехия

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Дмитрий (имя изменено), 25 лет, студент Чешского аграрного университета

На фоне этих событий определенно появились проблемы. Они и раньше были: зачастую какой-нибудь преподаватель мог недолюбливать иностранных студентов, но этого не афишировал. Поэтому не было никаких слов против русских. Но вот недавно препод в VSE (Пражский экономический университет — прим. «Ленты.ру») сказал, что не будет принимать экзамены и учить русских студентов. Конечно, ему сделали выговор. Но только во время экзаменов станет понятно, как будет на самом деле: есть вероятность, что человек будет просто-напросто «валить» людей. И тогда им придется уехать из Чехии.

На протяжении шести лет моей жизни в Чехии минимум один или два раза в год происходит такая ситуация: я разговариваю на русском, чехи это слышат и высказываются агрессивно. «Русские свиньи», или что-то такое. Это неприятно, но терпимо.

Я точно знаю, что недавно был случай нападения на русских: студентов избили. Стороны конфликта мне неизвестны, вряд ли это были чехи, скорее украинцы. Среди моих знакомых есть люди, которые планируют теперь поменьше говорить на русском на публике или почаще ходить группами. Кто-то задумывается о том, чтобы купить средства самообороны

Думаю, события на Украине могут негативно сказаться и на учебе, и на карьере. Лично я с этим пока не сталкивался, но слышал от некоторых, что их не берут на работу по национальному признаку. Разумеется, в сам университет поступить будет возможно — там есть балльная система. Но во время учебы могут возникнуть проблемы. Знаю, что несколько человек [из-за этого] хотят вернуться в Россию.

А еще появились сообщения об ответственности в случае, если русский высказывается в поддержку действий России. Чешские власти также собираются более тщательно рассматривать визы россиян, обещают серьезные проверки (речь о продлении уже выданных виз — прим. «Ленты.ру»). Но я даже не представляю, что это может быть — будут приезжать местные полицейские, что ли, и спрашивать: «Кого ты поддерживаешь?» Это был бы совсем ****** (ужас — прим. «Ленты.ру»). В таком случае надо ******** (уезжать — прим. «Ленты.ру»).

Описанные Дмитрием факты роста русофобии в стране подтверждаются официальными заявлениями.

Со стороны сотрудников школ отмечаются факты агрессивного поведения в отношении русских детей. Давайте не будем запугивать русских, которые живут в Чехии

Вит Ракушан

глава МВД Чехии

Стоит заметить, что в официальных заявлениях звучат призывы к пресечению случаев агрессии. Но, защищая русских, чехи указывают им на «правильное» поведение — ни в коем случае не поддерживать Россию. Например, министр Ракушан в том же комментарии высказал мнение, что большинство граждан России живут в Чехии именно потому, что «не согласны с режимом».

Другим подтверждением растущей дискриминации стало предупреждение Генпрокурора Игоря Стржижа об уголовной ответственности за «поддержку действий России на Украине».

Стржиж заявил, что в демократическом государстве «свобода слова имеет свои пределы». Он предложил квалифицировать поддержку российской спецоперации как оправдание уголовного преступления

А русским студентам Чешского технического университета прислали письма следующего содержания: «Дорогие студенты, если вы разделяете ценности свободы, демократии и открытого сотрудничества среди людей, которые так дороги нам, я могу обещать вам нашу поддержку и те же права и возможности, которыми пользуются все наши студенты. Но выбор за вами. Ваш объективный взгляд на войну также может помочь вашей стране».

При этом студентам-украинцам в некоторых университетах начали выплачивать дополнительную стипендию в 15 тысяч чешских крон (более 65 тысяч рублей) — скриншот такого письма есть в распоряжении «Ленты.ру». Выплаты назначили до мая 2022 года включительно.

Роман, 20 лет, Пражский экономический университет

В моем университете один преподаватель захотел ввести «личные» санкции в отношении русских. Перечислять не буду, грубо говоря, не хотел их учить и работать с ними. Скажу прямо — его сожрали с г****м, раскритиковали в университете, в его партии и в СМИ. Он публично извинялся.

Никакой личной агрессии или дискриминации я не встречал. Все чехи, с которыми я общаюсь, все прекрасно понимают. Конечно, можно в интернете, в Twitter нарваться на какого-то «гения», который будет [негативно] высказываться о русских. Но в таких местах люди явно так высказывались и до начала событий на Украине.

Ни один крупный университет в Чехии никого не выгонял. Наоборот, они заверяют, что все будет окей, и если будет какая-то индивидуальная дискриминация, то студенты могут спокойно обращаться в администрацию

Знаю, что Чехия больше не будет выдавать новые визы россиянам, но заверила, что ныне проживающих, то есть тех, кто будет продлевать существующие визы, это не коснется.

Про политику компаний по отношению к русским сотрудникам ничего пока сказать не могу, но также надеюсь, что там никаких проблем нет. Тем более русских в Чехии около 50 тысяч человек. А еще тут много адекватных украинцев, белорусов и казахов, поэтому при каких-то серьезных проблемах можно всегда всех поставить на уши, и вас услышат.

Франция

Павел, 22 года, студент Университета Бургундии

Реакция на украинские события в университете есть. Первый раз я заметил ее, когда профессор попросил меня задержаться после пары. Он сказал, что [преподавательский коллектив] понимает, какая сейчас непростая ситуация у нас — как у украинцев, так и у русских. «Если тебе что-то нужно, ты нам говори. Мы поможем», — сказал профессор. Похожим образом отреагировала одна из одногруппниц: поинтересовалась, все ли хорошо. Короче говоря, люди стараются поддерживать, как могут.

Ни с какой дискриминацией я не встречался. В моем университете коллектив довольно интернациональный, как это в науке часто бывает. У нас есть и русский преподаватель, например.

Но в целом ситуация сейчас довольно плохая. Неделя, когда все началось (когда была объявлена спецоперация на Украине — прим. «Ленты.ру»), выпала на каникулы во Франции. Многие ребята улетели в Россию и сейчас застряли там, пытаются выбраться через обходные пути. Я тоже собирался лететь домой, но поскольку я слежу за новостями, то в последний момент сдал билеты.

[Во Франции] я живу на университетскую стипендию — ее платят за академические заслуги. Поэтому лично я практически независим от денежных переводов из России. Но те, кто ее не получают, а такие тоже есть, столкнутся с определенными трудностями. Но и стипендию нам платят только во время обучения, а летом ее не будет — нужно либо возвращаться, либо искать себе стажировку. Мне [в университете] сказали, что помогут найти оплачиваемое место на лето, поскольку понимают, что возвращение на каникулы домой в нынешних условиях может быть затруднено.

Мария, 25 лет, аспирант Университета Сорбонна

Во Франции, насколько я знаю, университеты никому не угрожают отчислениями из-за этих событий. К российским студентам и людям из России отношение у нас не изменилось. В моем окружении вообще не высказываются активно в адрес одной из сторон. Мои друзья и коллеги выражают мне поддержку и понимание, за что я им несказанно благодарна. Говорят, если что-то нужно, чтоб обращалась к ним за помощью, чтоб говорила о своих чувствах, не замыкалась в себе.

Франция не закрывала въезд для россиян. Если вы едете по долгосрочной визе, то никаких проблем у вас не возникнет. Границы открыты: просто теперь нет прямого авиарейса из России. Слышала, что люди добираются через Турцию, Эмираты, Финляндию.

Алина, 21 год, студентка Нантского университета

Среди моего окружения, состоящего в основном из французов, реакция одна — поддержка Украины. Но они выражают ее в основном в социальных сетях. Многие российские студенты, с которыми я поддерживаю связь, солидарны с этой позицией.

Что касается реакции самого университета, она однозначная — студентов из России не будут отчислять или как-либо ущемлять в правах. Университет прислал официальное письмо, в котором выражается поддержка, предлагается психологическая помощь, а также есть контакты для связи с соцслужбами, которые в случае финансовых проблем могут оказать помощь — принимается во внимание падение курса рубля и санкции в отношении банковской системы.

На данный момент я не чувствую негатива в свою сторону. Даже наоборот — мои друзья, одногруппники и просто знакомые отправили мне сообщения со словами поддержки.

Изменилось скорее самоощущение — уже не так уверенно отвечаешь на вопрос «откуда ты?», не хочется говорить по-русски по телефону на улице, например, с родителями

Но, повторюсь, это личное восприятие тех событий и той реальности, в которой мы живем.

Пока трудно говорить о будущем и предсказывать возможный исход от принимаемых правительством решений, потому что все меняется каждую минуту. Хочется верить, что и дальше здесь не будет места дискриминации, ведь от этого зависит и получение визы на следующий год обучения. Тем не менее дальнейшее развитие конфликта совершенно точно может негативно сказаться на всех сферах моей жизни, поскольку будет подрывать психологическое здоровье и добавлять в повседневность больше стресса.

Италия

Виктория, студентка Университета Тренто

На сайте университета есть высказывания, призывающие к миру, однако никаких заявлений относительно русских или украинских студентов не было.

Изменений не заметила: продолжаем учиться в штатном режиме. Единственное, некоторым студентам пришли письма о том, что пока из-за конфликта нам не могут открыть местный банковский аккаунт, однако дальнейших новостей пока не поступало.

Обычные люди относятся к русским доброжелательно, понимая, что студентов нельзя отождествлять с правительством их страны. Некоторые высказывают поддержку, так как от этого конфликта страдают обе стороны.

Германия

Любовь, 33 года, восемь лет живет с мужем в Германии

Ранее никакой дискриминации мы не ощущали, все старались помогать нам. У нас семилетний ребенок. Когда она пошла в детский сад, только по-русски говорила, и никто ее ни в чем не ущемлял.

Но вот за последнюю неделю все повернулось на 180 градусов

Я недавно забирала дочь из школы (она в первом классе), а она плачет. Рассказала, что у них был социальный урок, и учительница сказала, что русские напали на Украину, что Путин — плохой, что русские хотят захватить весь мир.

Я сразу пошла к учительнице и предъявила ей претензии по этому поводу. Она извинилась и сказала, что моя дочь неправильно ее поняла. С ее слов, она сказала только то, что знает из средств массовой информации. После этого мы ходили к директору школы и пригрозили ей, что если это повторится, то мы будем обращаться в соответствующие органы. Директор пообещала поговорить с учителями.

А потом я узнала, что такие разговоры были не только в нашем классе и не только в нашей школе. Некоторые учителя, конечно, объяснили детям [ситуацию] исходя из нейтральной позиции, без поддержки какой-либо стороны, и это меня немного успокоило.

В Германии очень много русских, ну очень много. От разных людей я слышала, что на русских кассиров в магазинах старики нападают, говорят им Hände hoch! (Руки вверх! — прим. «Ленты.ру»). Также у многих начались проблемы и разногласия с коллегами, были случаи драк между детьми в старших классах.

Зато все немцы выражают солидарность Украине, хоть 90 процентов из них даже не знают, где она находится и кто там живет.

Косвенным подтверждением имеющейся проблемы становятся высказывания высокопоставленных чиновников. «Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования», — заявила 3 марта глава МИД Германии Анналена Бербок.

Австрия

Никита, 23 года, студент Центрально-Европейского университета

В моем университете очень много и русских, и украинских студентов. Конечно, кого-то задевает случившееся. Но вообще большинству людей вполне себе пофиг на происходящее на Украине. Правда, все, что касается официальных заявлений институтов, — тут реакция совершенно определенная — они против операции.

Я получил кучу репостов о том, что на Западе якобы отчисляют российских студентов. Честно говоря, о таких случаях я пока не слышал в Вене. От моих знакомых, кто учится в других университетах Европы, я тоже ничего подобного пока не слышал.

Дискриминации я раньше тоже не замечал — в Австрии огромная русскоязычная диаспора, в основном украинская и русская. Они обычно очень хорошо ассимилированы. Они не живут в чисто русскоязычных районах, как, например, турки. Не знаю, воспринимают ли их как мигрантов, но я никогда не слышал о каких-то проблемах, связанных с дискриминацией.

Из последствий: лично у меня, например, заблокировали карту банка ВТБ. Повезло, что я успел снять с нее почти все деньги. А многие не успели и теперь очень сильно ограничены в бюджете

Но я предполагаю, что из-за событий на Украине у нас вполне могут быть проблемы с поиском работы в Европе. Но надеюсь, что этого не будет. У меня недавно было собеседование, никаких предубеждений не почувствовал. Мне почему-то кажется, что в Европе будет нормальное отношение, а вот в Штатах, наверное, будет похуже.

США

Кристина, 24 года, студентка Миддлберийского института международных исследований

Часть моих преподавателей российского происхождения, поэтому обсуждение кризиса началось у нас в группе с первого дня [спецоперации России на Украине]. 28 февраля президент нашего института разослала всем студентам письмо с огромным перечнем мероприятий, посвященных началу событий. Это и панельные дискуссии, и лекции, и студенческие инициативы. Она также сообщила, что сотрудники уже начали работу по поддержке студентов из России, Украины и граничащих с ними стран.

В этот же день студентам моей русско-английской программы пришло письмо от декана переводческого факультета. Она выражала надежду, что с нами и нашими семьями все хорошо, попросила сообщать ей напрямую, если нужна любая помощь. Руководитель департамента по работе со студентами отправила ссылки на ресурсы психологической помощи.

В США все очень серьезно относятся ко всему, что сейчас происходит на Украине. Россию на самом высоком уровне называют страной агрессором, но при этом меня и других студентов из России никаким образом не ущемляют в правах, нам не угрожают. Американцы не из университетской среды, с которыми я общаюсь, стали внимательнее и дружелюбнее. Они понимают, как я и другие русские ребята сейчас себя чувствуем и через что проходим психологически и морально.

У меня абсолютная неопределенность по поводу того, каким образом я вообще буду возвращаться в Россию. Я стипендиат международной обменной программы, курируемой Госдепом США. Кто в нынешнем контексте возьмет меня на работу в России после двух лет такого спонсирования — большой вопрос

Бельгия

Анатолий (имя изменено), 22 года, студент Льежского университета

Значительных реакций на украинские события тут нет. Только всем русским и украинским студентам отправили письма от универа со словами поддержки и ссылками куда обращаться, если потребуется психологическая и социальная помощь.

Никаких намеков или даже разговоров об отчислении у нас не было. Отношение ко мне тоже не изменилось. Многие выражают сочувствие и надеются на скорое разрешение конфликта.

Единственное, есть ощущение, что на фоне событий мне будет сложнее получить рабочую или студенческую визу, чтобы продолжить работать и учиться в Европе.

Великобритания

Нина, 26 лет, девять лет живет в Лондоне

За все время жизни здесь я не встречалась с дискриминацией по национальному признаку напрямую. Однако мне доводилось общаться с людьми, которые не пытаются разобраться в том, что происходит в мировой политике, и мыслят стереотипно. Вот они могли задавать глупые вопросы о России.

В связи с последними событиями я не заметила ухудшения отношения местных к русским. Мне сложно сказать что-то про русскоязычных лондонцев: у меня не так много таких знакомых, но в общении с ними ничего не изменилось. В основном я общаюсь с европейцами, и в их отношении к русским тоже не произошло никаких изменений.

Лично ко мне хуже относиться не стали. Более того, я почувствовала поддержку от коллег: они поняли, что я сейчас нахожусь в трудной ситуации, и предложили помощь как в плане работы, так и в плане каких-то личных вещей. Например, они сказали, что если я захочу о чем-то поговорить, они всегда рядом.

Мой начальник, чья жена наполовину украинка, также не остался в стороне — он позвонил мне и сказал, чтобы я не думала, что на моих плечах лежит ответственность за все, что сейчас происходит

Канада

Даниил, 27 лет, младший научный сотрудник в университете города Оттава

Канада — страна иммигрантов, здесь стараются не судить людей по месту их происхождения, поэтому с дискриминацией из-за моей национальности я не встречался. В обществе есть стереотипы про русских, но они носят юмористический характер.

Никаких изменений отношения к себе местных из-за последних событий не заметил. В основном люди понимают, что обычные россияне не имеют отношения к происходящему. Также они понимают, что не все россияне поддерживают политические решениями в отношении Украины.

Тем не менее я не исключаю роста русофобии, если происходящее на Украине будет продолжаться

В Канаде проживает одна из самых больших украинских диаспор, так что я не буду удивлен росту негативного отношения к России и россиянам. Но это вряд ли примет национальный масштаб и скорее останется на локальном уровне. Тут существуют методы борьбы с необоснованной дискриминацией.

Китай

Валерий, 26 лет, четыре года живет в Пекине

За все время здесь я не сталкивался с дискриминацией. Разве что были случаи, когда китайцы из-за коронавируса боялись приезжих или обходили их стороной, но на этом все.

Я не заметил ухудшения отношения к россиянам в связи с событиями на Украине. В Китае в целом тепло относятся к иностранцам, а тем более к выходцам из России, поскольку считают ее дружественной страной. Лично я вижу со стороны знакомых китайцев только поддержку и надежду, что конфликт России и Украины скоро закончится.

Большинство местных жителей разделяют позицию китайских лидеров, которые, в свою очередь, поддерживают позицию России. Очень многие китайцы сейчас пытаются помочь России, покупая товары и продукты российского производства.

Не думаю, что события на Украине негативно скажутся на моей жизни в Китае, но, конечно, многое зависит от того, как ситуация будет развиваться дальше. Я надеюсь, что это все скоро закончится.

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