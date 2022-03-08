Видео: как выглядят четыре поколения китайской семьи

В интернете новый тренд: пользователи показывают несколько поколений одной семьи. Ролик, в котором появились четыре поколения китайских женщин, набрал 19 миллионов просмотров в соцсети Twitter и миллионы в Douyin, китайском аналоге приложения TikTok.

Новый мем из Китая — «Четыре поколения под одной крышей». В Поднебесной дети, живущие с родителями и бабушками, — абсолютная норма. Взрослые даже в 30-40 лет живут с родителями, а если и переезжают в другой город, то обязательно возвращаются на праздники.

Пользователи решили показать всему миру теплую семейную традицию и начали видео-челлендж. Все ролики начинаются с того, что маленький ребенок зовет родителя, затем родитель зовет своего родителя, и так еще два или три раза. Разница в возрасте между первым и последним поколением иногда составляет 90 лет.