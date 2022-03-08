15 глупых мужских поступков, которые не понимают женщины

Пользователь форума Reddit под ником @KingJimi26 задал на портале вопрос: «Какие распространенные мужские поступки вы никогда не делаете и не поймете?». В комментариях отметились представители обоих полов. «Рамблер» приводит самые популярные ответы — какие поступки считают глупыми не только женщины, но и сами мужчины?

Фото: Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики» Кадр из фильма «Кровью и потом: Анаболики»

1. «Попытка раздавать руку при рукопожатии. Блин, братан, это приветствие, а не рукоприкладство».

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2. «Я не думаю, что показывать эмоции — это „не по-мужски“. А еще я люблю женскую одежду и „девчачьи“ коктейли».

3. «Крайне агрессивные попытки познакомиться с женщинами. Эти парни кружат над женщинами как акулы, просто отказываются принимать „нет“ за ответ. Чувак, она не скажет внезапно „да“ только потому, что ты такой напористый».

4. «Ваш виски на вкус как бензин, можете выпить его сами».

5. «Ты не пьешь фруктовые коктейли, потому что боишься показаться девчонкой? Боишься носить розовый? Не носишь сумки? Боишься, что примут за женоподобного гея только потому, что обнимешь друга? Все это — неуверенность в себе».

6. «Быть сильным и стойким 24/7».

7. «Не улыбаться, когда вас фотографируют. Я фотограф, и я снял много рождественских вечеринок в прошлом году. Эти ребята хихикают как дети, пока вы не наведете на них камеру. Подбородок вздымают, грудь выпячивают, улыбка растворяется в смертельном взгляде. Они просто показывают пальцем вверх, указывая ни на что. Это самое тупое, что я когда-либо видел».

8. «Когда владение оружием — это часть личности».

9. «Футбол. Я просто не нахожу это интересным даже в малейшей степени. <... > Я не хотел бы, чтобы это приравнивалось к социальному восприятию мужественности».

10. «Я бросил пить много лет назад; но даже когда я это сделал, я ненавидел это кружащееся, рвотное состояние умственной недееспособности. Похмелье на следующее утро было ужасным. Как кто-то может наслаждаться этим ужасом? Добровольно подвергнуть себя химической лоботомии, а на следующий день почувствовать себя умирающим? Я проверил — и не оглядывался назад».

11. «Любительская охота. Нет, сэр».

12. «Навязчивая поддержка спортивных команд. Мне совершенно неинтересно смотреть, как мужчины бегают в коротких шортиках».

13. «Провоцирование драки с другим человеком только для того, чтобы прибегнуть к насилию. А еще попытки „завоевать“ девушку. Лучше умереть в одиночестве, чем участвовать в этих глупых соревнованиях».

14. «Стыдить женщин за то, что они „распущенные“. Это глупо для мужчин. Никогда этого не понимал, ведь это идет вразрез с их собственными интересами. И это настолько распространено, что женщины предполагают, что мы все так думаем».