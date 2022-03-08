«С катаной в руках я абсолютно спокойна»: история девушки-ниндзя

Когда-то Оля Аками была тихой девочкой из маленького городка в Архангельской области, а потом влюбилась. В восточные единоборства. Поступив в университет, она начала упорно тренироваться, пробовать разные направления и в итоге стала известна в Рунете как каскадер и девушка-ниндзя. В беседе с «Мослентой» Оля рассказала, почему решилась на переезд в столицу, в каком из городских парков летом можно встретить мастеров ниндзюцу, как японский меч катана стал ее любимым оружием и почему заниматься боевыми искусствами было бы полезно каждой девушке. Ниже — ее рассказ.

Фото: Мослента Мослента

«Начали скакать и сражаться на палках»

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Подписчики моей страницы в Instagram знают меня как девушку-ниндзя, занимающуюся ниндзюцу — своеобразным боевым искусством, которое сформировалось в Японии. Но это далеко не единственное направление, которое мне интересно.

Я родилась в городе Коряжма Архангельской области. Мое детство прошло, можно сказать, обычно. Я была тихой девочкой, хорошо училась в школе. Но в последних классах что-то со мной случилось… Сейчас уже сложно сказать, в какой момент я поняла, что влюбилась в восточные единоборства. Помню, в то время я насмотрелась фильмов про приключения Зорро и выступлений тхэквондистов по телевидению. А еще вдохновили боевики вроде «Ямакаси» и «Воина ветра».

И мы с подругой начали скакать, сражаться на палках и бегать по заброшкам.

«Ты можешь быть кем угодно»

Потом я уехала учиться в Сыктывкар. Там и пошла на ушу, а потом пошло-поехало. Я стала изучать самые разные стили.

Про ушу рассказал мне один приятель, с которым я познакомилась в студенческом общежитии. Через некоторое время я увидела объявление в газете о наборе в секцию и решила: схожу, посмотрю.

В то время я училась на первом курсе. Многие до сих пор удивляются, что я начала заниматься так поздно. Считается, что основы можно усвоить только в детстве. На мой взгляд, это не так. Начать можно в любом возрасте. Самое главное — найти по-настоящему хорошего и внимательного мастера, который будет учитывать в тренировке все особенности вашего организма.

В итоге ушу меня затянуло. Я ходила туда около трех с половиной лет. Ушу дало мне базовые навыки боевых искусств, там же мне поставили растяжку. Потом были тхэквондо, бокс, муай-тай, джиу-джитсу и другие.

Так начался мой путь в кино. Мне, с одной стороны, хотелось заниматься всем, но в то время это казалось странным. Многие не понимали, как можно заниматься сразу всем на свете. Но, если говорить честно, выбери я другой путь, иной подход, вряд ли пришла бы в киноиндустрию. Здесь, если ты каскадер, ты можешь быть кем угодно, а также, дублируя актеров, показывать любые стили. Благодаря этому у меня появилась идея снимать свои собственные фильм. Сейчас мы с моим молодым человеком начали заниматься именно этим. Пока получаются только короткие ролики, но в планах проекты посерьезнее.

«На одной волне»

Для того чтобы стать каскадером, конечно же, пришлось пройти серьезное обучение. Я занималась в школе каскадеров, а потом прошла курс у Алана Диамбекова, известного российского каскадера, который снимался в «Пиратах Карибского моря», «Ван Хэллсинге», обеих частях «Блэйда», в фильме «13-й воин» и многих других картинах.

Все это было уже в Москве. Большинство наших каскадеров живет в столице и Санкт-Петербурге. Это в свое время и послужило причиной моего переезда. Здесь есть возможность не только учиться у настоящих профессионалов, получать бесценный опыт и отрабатывать свои навыки. В Москве намного проще встретить людей, которые с тобой по-настоящему на одной волне.

В Сыктывкаре, как и во многих других городах России, сложно заниматься сразу несколькими направлениями и постоянно пробовать что-то новое. От тебя буквально требуют приверженности определенному стилю или школе.

Раньше у нас между представителями разных боевых искусств была своего рода конкуренция. Я помню, когда ходила на ушу, попытка заниматься чем-то еще вызывала изумление. Никто не понимал, зачем это надо, ведь в самом ушу все есть. Но это не совсем так. И я рада, что в последние годы отношение к подобной практике существенно изменилось. С этим стало попроще.

«Своего рода гарантия»

В Москву мы переехали вместе с моим молодым человеком. Здесь уже жил мой двоюродный брат. Его пример показал мне, что переезд — не такая большая проблема. Если чего-то по-настоящему хочется, обязательно получится. Дело в том, что брат в свое время переехал в столицу в одиночку. Здесь у него не было ни знакомых, ни друзей, но у него все сложилось, он закрепился на новом месте. Эта история для меня служила своего рода гарантией: все будет хорошо.

В начале нам, конечно, было непросто. Денег не было, снимать отдельную квартиру было слишком дорого. Мы арендовали комнату. Как потом оказалось, нам ее сдали через вторые руки. Хозяйка квартиры даже не подозревала, что мы здесь живем. И с подобным обманом нередко приходилось сталкиваться. Сначала это доставляло немало хлопот, но потом мы попривыкли к московским реалиям, осознали, что нужно быть осторожнее и не сразу доверять людям.

Несколько раз мы переезжали с одного места на другое. Сейчас живем в Крылатском, и этот район мне очень нравится. Он очень благоустроенные, а главное — рядом большой парк. Для нас это очень важно. Летом не всегда хочется ходить в спортзалы, тянет на улицу — пострелять из лука, пометать ножи, потренироваться на свежем воздухе.

@dmitry_kurukin

«Поздравление с конем»

Первым кинопроектом, в котором я приняла участие, был сериал «Порт». Я дублировала одну из актрис. Также работала на съемках сериала «Фитнес» — дублировала героиню-китаянку, которая по сюжету орудует катаной.

Также я снималась в небольших роликах, в рекламе. Приходилось и попрыгать, и мечом помахать. Также засветилась в фильме «Друг на продажу». Там из меня сделали афроамериканку, которая участвовала в одной из драк.

Иногда ради съемок нам приходилось уезжать довольно далеко. Однажды мы на неделю улетели во Владивосток.

Помимо кино мы с молодым человеком организуем ниндзя-шоу для детей и взрослых. Одно из последних и самых запомнившихся выступлений было на дне рождения Александра Иншакова, президента Ассоциации каскадеров России. Это было небольшое поздравление… с конем. Конь реально выходил на сцену, а мы махали мечами. Получилась маленькая динамичная сценка с сюжетом.

«За добро и самосовершенствование»

Помимо непосредственно занятий единоборствами я стараюсь изучать культуры, из которых они пришли. Благодаря ушу все начиналось с китайской культуры, а потом плавно перешло в японскую. Несмотря на ряд общих моментов, это очень разные вещи.

Япония оказалась мне ближе. А катана, меч, ставший символом всех японских боевых искусств, — мое любимое оружие.

Отчасти я считаю себя в определенном смысле последователем и приверженцем этой культуры. Мне очень нравится их философия, особенно идея посвятить всю свою жизнь какому-то одному делу, быть ему всецело преданной, до самого конца. Это дает невероятную внутреннюю целостность и очень вдохновляет.

Вообще, философия китайских, японских и других восточных боевых искусств очень своеобразна. Мастера здесь выступают и за добро, и против использования своих навыков в корыстных целях, и за самосовершенствование во всех смыслах этого слова. Для меня это тоже источник вдохновения.

«Красота и сила»

Для меня оружие — не просто оружие. В японской культуре меч — символ души. Но он не только отражает истинную сущность своего хозяина. Здесь само оружие наделено собственной душой.

Катана помогает мне выразить себя в мире. Это очень мощное сочетание красоты и силы. Когда человек владеет тем или иным искусством, это всегда красиво и производит неизгладимое впечатление. Правильная техника иначе не воспринимается.

А если говорить обо мне, мои тренировки сейчас направлены больше не на боевую, а именно на показательную сторону боевых искусств. Сейчас в нашем мире важно не так биться эффективно, как делать это эффектно. По сути, это что-то вроде боевого танца.

«Время для саморазвития»

Несмотря на свои увлечения, я — человек, родившийся, выросший и сформировавшийся именно в русской культуре. Но я не чувствую каких-то серьезных противоречий между ней и азиатскими идеями и подходами к каким-то вещам.

Просто у меня всегда было стремление к чему-то, с одной стороны, тонкому и изящному, а с другой — боевому. Я нашла идеальное сочетание для себя, и внутри появилось чувство гармонии.

Последние годы были идеальным временем для саморазвития в любом интересном для человека направлении. Можно было заниматься чем угодно. Никто не смотрел на тебя косо. Сегодня мы постоянно встречаемся с по-настоящему многогранными личностями, и у нас есть множество направлений, которыми можно заниматься. Каждый заинтересованный человек найдет себя в том или ином занятии, деле, искусстве.

«Становишься совершенно уравновешенным человеком»

Девушка, занимающаяся боевыми искусствами, в первую очередь уверена в себе. Это неизбежный эффект подобных занятий.

Это спокойная девушка. Когда у меня были периоды почти без тренировок, я сразу чувствовала эмоциональную нестабильность. Если ты занимаешься регулярно, постоянно, тебе всегда есть куда направить свою энергию. Благодаря этому ты становишься совершенно уравновешенным человеком, который мыслит и реагирует на любые события максимально адекватно.

@dmitry_kurukin

И можно было бы сказать, что для девушек вообще полезно заниматься боевыми искусствами. Это стабилизирует характер. Если бы все занимались подобными практиками, было бы меньше и эмоциональных и даже гормональных проблем.

Конечно, у каждого свой путь, каждый должен найти что-то свое. Но в моей картине мира спорт и тренировки — важная, неотъемлемая часть нормальной жизни человека. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух.

«Можем поучить»

Когда мы идем тренироваться в парк, выискиваем места, где нас особо не видно. Не хочется пугать людей. Хотя большинство тех, кто видел наши тренировки под открытым небом, реагировали максимально адекватно.

Конечно, некоторые подходят, задают вопросы, рассказывают, что сами были мастерами спорта по боксу, гимнастике и другим дисциплинам. Есть и такие, что пробуют вместе с нами и пострелять из лука, и пометать ножи. Мы ко всему относимся открыто и совершенно спокойно. Желающих можем даже немного поучить. Если им нравится, почему нет? Мы всегда готовы что-то посоветовать, объяснить, показать.

Интернет — другое дело. В комментариях не раз попадались люди, которые писали агрессивные сообщения. По большей части меня пытались отправить на кухню варить борщи. Я думала, что такое давно перевелось, но пока нет. Верю, что пройдет со временем. Я не обижаюсь на таких людей и не злюсь. Меня это все веселит.

Такие комментарии оставляют люди, у которых просто не хватает знаний о мире или понимания. Думаю, если у нас с образованием станет получше, то и таких комментариев будет в разы меньше.

Кстати, такую реакцию выдают зачастую именно российские комментаторы. Иностранцы всегда поддерживают любое занятие спортом или боевыми искусствами. Нашим бы поучиться.

«Я остаюсь в Москве»

К сожалению, у меня пока есть проблема с английским языком. Сейчас я как раз начала заниматься им, потому что без него, конечно, с иностранцами общаться сложно, а в планах было немало проектов с коллегами из-за рубежа. Мне бы еще хотелось, чтобы у меня было побольше иностранных друзей.

И мне очень хочется попасть в Китай и Японию, на родину всего, что я так люблю, чем занимаюсь. Но пока с этим сложности. И я остаюсь в Москве, где сейчас у меня полно проектов, которые требуют сил и внимания.

И если пока наши ролики — это небольшие бои, то в планах уже сделать короткометражки с сюжетом. Я сейчас посещаю курсы актерского мастерства, а мой молодой человек — оператор с хорошим режиссерским видением. У него много идей, и мне очень хочется его в этом поддержать.