«Секретное оружие президента»: как простая студентка стала первой леди России?

14 марта 2022 года исполняется 90 лет Наине Ельциной — первой леди страны, жене первого президента России Бориса Ельцина. Они были вместе со студенческих времен, с первых шагов Ельцина в политике до самой его смерти. Почему Наине Иосифовне приписывали роман с Юрием Гагариным, зачем она сменила имя, как помогала мужу и какой след оставила в истории страны — в материале «Ленты.ру».

Как и Борис Николаевич, его избранница училась в Уральском политехническом институте (УПИ) имени Кирова по специальности водоснабжение и технология воды (водоочистки), которую строители пренебрежительно называли «фекальной шпаной». После выпуска она работала проектировщиком очистных сооружений и мастером по канализации.

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В то время будущую первую леди звали Анастасия Гирина. Близкие ласково называли ее Наей. Девушка настолько привыкла к этому, что пошла в загс и сменила имя на Наина. Этот факт биографии позднее дал основания конспирологам подозревать Ельцину в неких грехах молодости, но каких именно — непонятно. Судачили, что в юности она что-то натворила и решила таким способом замести следы.

Еще один слух, долгие годы преследовавший Наину Иосифовну, касался ее отношений с Юрием Гагариным. Они действительно могли встречаться. В 1955-м будущий космонавт учился в Оренбурге, где как раз начинала карьеру Анастасия Гирина. По версии экс-руководителя пресс-центра ЦК КПСС Николая Зеньковича, писавшего о родственниках высшего руководства СССР, Наина ходила с Гагариным на танцплощадку и хорошо знала его родителей. Когда вернувшегося из исторического полета Юрия показали по телевизору, соседка Ельциной Клавдия Шерстнева сказала ей: «Вот за кого надо было замуж-то выходить! А то сидишь тут со строителем...»

Но Наина Ельцина категорически отрицала не только романтические отношения, а даже факт знакомства с Гагариным. По ее словам, сплетню выдумала Шерстнева. Уже в наше время Ельцина объяснилась с дочерью первого космонавта, и та ответила ей, что в их семье никто в эту историю не поверил.

Три свадьбы Ельциных

«Ная отличалась дружелюбием, приветливостью, чистоплотностью, — рассказывали институтские подруги Ельциной. — Всегда аккуратно одета и причесана. Могла пожертвовать часом лекции в институте, чтобы прийти на занятия привлекательной. Она любила танцевать и ходила на танцы, где от партнеров не было отбоя. Ее нельзя было вывести из себя, она могла погасить все конфликты в женском коллективе. Сокурсники симпатизировали ей, но она оставалась верна "колхозу" (вероятно, речь о своей компании — прим. «Ленты.ру»). Дружить с ней было легко».

В общежитии Ельцин жил в комнате по соседству. Он рассказывал, что полюбил студентку за скромность, приветливость и мягкость — на взгляд Бориса Николаевича, это очень уравновешивало его неуемный характер.

У Бориса и Наины были разные интересы, но они легко сошлись и брак оказался крепким. Взаимная симпатия нарастала постепенно. Как писал Ельцин в своей книге «Исповедь на заданную тему», их платонические отношения продолжались долго, хотя внутренне он понимал, что крепко влюбился и никуда ему не деться. Они объяснились друг другу в любви на втором курсе в фойе перед актовым залом УПИ. У одной из колонн был их первый поцелуй. Кстати, Ельцину больше нравилось имя Анастасия. Узнав о решении любимой, он долгое время отказывался называть ее новым именем и обращался просто — девушка.

«Свадьбу мы запомнили на всю жизнь, ребята сочинили целую оду, подарили нам смешную самодельную газету, какие-то веселые плакаты, другие забавные сюрпризы, — вспоминал Ельцин. — Гуляли всю ночь. Но это оказалось не все. Поскольку в Доме крестьянина не всем хватило места, мои родственники стали требовать еще одну свадьбу. Провели свадьбу для родственников. Приехали в Оренбург, а там родные Наи тоже требуют свадьбу — третью по счету. А семья у нее настоящая, крестьянская, со старыми традициями. Сыграли и там, у нее в доме, человек на 30».

Наину Иосифовну называли волевой, сильной женщиной, сумевшей ужиться с человеком с очень трудным характером. Она оставалась преданной ему на протяжении всей жизни. Всегда провожала на работу, завязывала галстук и клала в нагрудный карман десять советских рублей. На завтрак Наина обычно готовила Борису Николаевичу кашу — овсяную, рисовую или пшенную — и обязательно заваривала чай. Когда Ельцин начал болеть, супруга сопровождала его в поездках и ухаживала за ним.

«Должность мужа не дает мне никаких прав»

Когда начался августовский путч 1991 года, Наина находилась рядом с Ельциным в Архангельском и помогала ему обзванивать сторонников. Она всегда сторонилась публичности и избегала интервью, но пять лет назад призналась журналистам, что жалеет о распаде СССР: «Переживаю, что страна была доведена до такого состояния. Хочу сказать, что Борис Николаевич не имеет никакого отношения к распаду СССР и ГКЧП, потому что уже не работал в государственных структурах Советского Союза».

Уже после тех драматических событий Наина Иосифовна, по словам руководителя Службы безопасности президента Александра Коржакова, часто возмущалась тем, что делала жена первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Раиса. Ельцина подозревала, что жена последнего советского лидера вывезла со служебной дачи в Барвихе хорошую мебель, поставив вместо нее рухлядь, и требовала вернуть «украденное». Коржакову стоило немалых усилий убедить новую первую леди в том, что Горбачева ничего не присвоила.

Осознавая влияние Наины на супруга, окружение Ельцина стремилось выстроить с ней хорошие отношения. Так, министр иностранных дел Андрей Козырев на застольях называл Наину Иосифовну «секретным оружием президента».

«Она своим обаянием располагала жен других президентов, — отмечал Коржаков. — Наина умела вести себя безукоризненно. Я поражался ее способности находить общий язык с совершенно незнакомыми людьми. Жены высокопоставленных людей, как правило, достаточно простые милые женщины. И если они видят, что к ним относятся по-доброму, без зазнайства, протокольная чопорность исчезает мгновенно».

Во время поездки Ельцина в резиденцию американского президента в Кэмп-Дэвиде в 1992 году Наина Иосифовна подружилась с первой леди США Барбарой Буш. После женщины вели переписку и посылали друг другу подарки, причем дружба продолжилась и после избрания президентом Билла Клинтона.

А вот отношения Ельциной с Хиллари не вышли за рамки официального протокола. Она сразу оценила ум и язык жены нового хозяина Белого дома и опасалась сказать что-то лишнее. В отличие от предшественницы, Клинтон не проявляла снисходительности и не прощала ошибок. Возможно, сказалась и разница в возрасте.

«Я была просто супругой Бориса Николаевича, — говорила Ельцина. — На какой бы должности он ни работал, возглавлял ли область или строительный трест, — для меня это неважно. Я понимала, что должность мужа не дает мне никаких прав. Только обязанности. А президентство тем более».

Святые 90-е

25 апреля 1993 года в России проходил референдум о доверии президенту Ельцину и одобрении проводимой им социально-экономической политики (знаменитый «референдум Да-Да-Нет-Да»). Четырьмя днями ранее по ТВ показали передачу о Наине Иосифовне. Ее снял Эльдар Рязанов, не желавший возвращения коммунистов к власти. Ельцина произвела на великого режиссера прекрасное впечатление, показавшись ему искренней, доброй, заботливой и без малейшей заносчивости. Считается, что ее образ в фильме понравился и зрителям, добавив немало голосов в пользу ее мужа.

Наина Ельцина не могла проводить с мужем, обремененным работой, много времени, но в редкие моменты отдыха они любили поездки в Адлер, где дышали морским воздухом на пирсе. В эти мгновения их можно было принять за простых пожилых супругов.

2000-й год Ельцин впервые встречал как пенсионер. В ту ночь, по словам Наины, мужа и всех родственников переполняла радость. Постоянно чувствовавшееся напряжение спало, можно было позволить себе расслабиться. Наину Иосифовну особенно радовала мысль, что если вдруг что-нибудь случится, то принимать решение будет уже новый лидер страны.

В последние годы жизни Бориса Николаевича супруга пыталась увлечь его театром. Особенно часто они ходили в «Современник», с главным режиссером которого, Галиной Волчек, оба дружили.

Наина Иосифовна часто встречалась с актерами и ужасалась тому, в каких условиях жили в 1990-е звезды уходящего поколения. Тем не менее она не считает эпоху правления своего мужа плохим периодом в истории России. По мнению Ельциной, рассказывать ужасы об этом времени стало модно, и не все уже могут отличить правду от сознательного вранья.