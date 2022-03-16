3 писателя, которых репрессировала советская власть

Свободомыслящие люди всегда представляли угрозу для действующего политичекого строя. Поэтому представители креативного класса постоянно подвергались репрессиям. Многие писатели и поэты погибали в лагерях, но некоторые успевали запечатлять свои мысли, описание каторжных работ и мысли в заточении в письмах. "Рамблер" расскажет о некоторых из них.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Осип Эмильевич Мандельштам

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Осип Эмельевич Мандельштам — один из крупнейших поэтов XX-го века, был арестован в ночь с 16 на 17 мая 1934 года. Поэта арестовали за прилюдное чтение стихотворения "Мы живем под собою не чуя страны".

"Мы живем под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца, -

Там помянут кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

И слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища", - Осип Мандельштам "Мы живем под собою не чуя страны".

Сначала его выслали в Чердынь, но потом в дело вмешался сам Иосиф Сталин и Мандельштаму разрешили выбрать город, куда его сошлют, и Осип выбрал Воронеж.

Через три года он вернулся в Москву, так как ссылка закончилась. Но выйти из системы поэтому уже не удалось. В 1938 году его вновь арестовали. Обвиняли в том, что Мандельштам вернулся в столицу незаконно и ведет там антисоветскую пропаганду.

Поэта приговорили к пяти годам лагерей на Дальнем востоке, очень скоро он скончался от сыпного тифа.

Александр Исаевич Солженицын

Александр Исаевич Солженицын не только писатель, но и лауреат Нобелевской премии. Его аристсовали 9 мая 1945 года за критику установившихся в стране порядков и власти. Наказание было страшным — вечная высылка и восемь лет лагерей.

"Все вместе из коридора это очень напоминает зверинец: за сплошной решеткой, на полу и на полках, скрючились какие-то жалкие существа, похожие на человека, и жалобно смотрят на вас, просят пить и есть. Но в зверинце так тесно никогда не скучивают животных", - Александр Солженицын.

Пребывал в заключении Александр Исаевич в разных лагерях. Пока он сидел с ним развелась жена, он участвовал в забастовках и также успел перенести операцию по удалению злокачественного новообразования. Однако он сумел выжить в тяжелых условиях, освободился и остался жить в Южном Казахстане.

Даниил Иванович Хармс

Даниил Иванович Хармс был известным поэтом и арестовали его за частие в "антисоветской группе писателей". Сначала Хармса приговорили к трем годам лагерей, но потом заменили приговор на высылку с сокращением срока.

Поэт приехал в Курск, а уже 12 октября 1932 вернулся в Ленинград и посчитал, что отделался "легким испугом". Но перед началом блокады его арестовали по доносу за клевету и пораженческие настроения.

"И вот однажды на заре

Вошел он в темный лес.

И с той поры,

И с той поры,

И с той поры исчез", - Даниил Хармс "Из дома вышел человек".