Кузьмин рассказал о доме, в котором родился

Певец Владимир Кузьмин предался воспоминанием. В беседе с изданием «Москвич Mag» артист рассказал о том, где провел свое детство.
Будущий музыкант родился в Москве и жил в двухэтажном доме в районе станции метро «Таганская». А буквально войдя в соседнюю дверь, можно было попасть в кинотеатр.
"Я там родился. Но из-за того, что мой отец был военным, он по долгу службы уехал в Беларусь, и мы вместе с ним. Поэтому вырос я там. В Москву же приезжал только на каникулы. Для меня это было временем отдыха",
- вспомнил артист.
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