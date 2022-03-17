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2 часа назад

Кузьмин рассказал о доме, в котором родился

Стелла Шмель

Певец Владимир Кузьмин предался воспоминанием. В беседе с изданием «Москвич Mag» артист рассказал о том, где провел свое детство.

Кузьмин рассказал о доме, в котором родился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Будущий музыкант родился в Москве и жил в двухэтажном доме в районе станции метро «Таганская». А буквально войдя в соседнюю дверь, можно было попасть в кинотеатр.

"Я там родился. Но из-за того, что мой отец был военным, он по долгу службы уехал в Беларусь, и мы вместе с ним. Поэтому вырос я там. В Москву же приезжал только на каникулы. Для меня это было временем отдыха",

- вспомнил артист.

Ранее мы писали, что Федункив вспомнила, как подралась с Сысоевой.

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