Канье Уэста решили отстранить от «Грэмми»

Американского хип-хоп артиста Канье Уэста не пустят на «Грэмми» из-за его постов соцсетях, пишет издание The Blast.

По информации издания, Уэста решили отстранить от выступления, поскольку его неподобающее поведение в интернете может также привести к «фиаско на шоу». Рэпер The Game заявил, что организаторы «Грэмми» к нему несправедливы.

«Стоит высказать свое мнение в этой стране за себя, семью или свой народ, и вы немедленно подвергнетесь остракизму», — отметил он.