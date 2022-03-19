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3 часа назад

Канье Уэста решили отстранить от «Грэмми» из-за его поведения в интернете

Lenta.ruLenta.ru

Американского хип-хоп артиста Канье Уэста не пустят на «Грэмми» из-за его постов соцсетях, пишет издание The Blast.

Канье Уэста решили отстранить от «Грэмми»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, Уэста решили отстранить от выступления, поскольку его неподобающее поведение в интернете может также привести к «фиаско на шоу». Рэпер The Game заявил, что организаторы «Грэмми» к нему несправедливы.

«Стоит высказать свое мнение в этой стране за себя, семью или свой народ, и вы немедленно подвергнетесь остракизму», — отметил он.

Ранее учетную запись Уэста в Instagram заблокировали на сутки. Хип-хоп-артиста на 24 часа лишили возможности создавать и комментировать публикации, а также отправлять личные сообщения. Рэпер адресовал свои публикации с негативным подтекстом бывшей жене Ким Кардашьян и ее новому бойфренду, комику Питу Дэвидсону.

Люди,Пит Дэвидсон,Ким Кардашьян,
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